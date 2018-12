Madagascar: Basketball / CCCOI - COSPN sacré champion de la zone 7Serge Rasanda

COSPN remporte la coupe à sa deuxième participation.

À sa deuxième participation, le Club omnisports de la Police Nationale remporte la Coupe de l'océan Indien. Livio Ratianarivo a été élu meilleur joueur.

Franc succès pour le COSPN. A sa deuxième participation à la Coupe des clubs champions de l'océan Indien et de la zone 7, le Club Omnisport de la Police Nationale soulève le trophée et remporte le titre régional. A l'issue des matches aller et retour entre les quatre équipes engagées à cette version 2018, les protégés des coaches Julien Chaignot et Richardin Ratsitokana se sont imposés et ont pris leur revanche face au club hôte, Premium Cobras. Les Seychellois ont gagné en match aller, lors de la troisième journée vendredi dernier sur une très courte victoire de 67 à 66.

En match retour, équivalent d'une petite finale, le club porte-fanion de la Grande Ile a nettement maitrisé la situation et a défait ce club champion des Seychelles sur le score large de 86 à 70. La bande à Dieu Donné Rakotoarisoa alias Hazo Mahagaga a déjà pris le large dès la fin du premier quart-temps en menant par 45 à 29. Déterminés, les Guy et Claudio ont creusé l'écart en troisième période et ont mené 67 à 50. Une formule inhabituelle en matches aller et retour, et sans phase finale a été appliquée pour cette compétition régionale vu le nombre des équipes engagées. Lors de sa première participation à la Coupe de clubs champions de l'océan Indien en 2017 sur le sol malgache, Cospn a quitté la compétition en quarts de finale.

Montée en flèche

Le club champion national, détenteur de la coupe de la zone 7 version 2018 représentera la région et défendra ses couleurs à la première édition de l'Afroleague, une nouvelle formule de compétition continentale organisée par la Fiba Afrique à partir de la saison 2019. « L'Afroleague réunira douze clubs, les champions et meilleurs des sept zones du continent », explique Randrimandimby Harinirina Jimmy Désiré, président de la commission de compétition de la fédération malgache de basketball. L'édition inaugurale est prévue en avril de l'an prochain mais le pays hôte reste encore à confirmer.

Doublé, outre le titre de la zone 7, la pièce maitresse de la formation malgache, Livio Ratianarivo a brillé

en remportant le trophée du MVP (Most valuable player) ou meilleur joueur du tournoi.

Bilan plus que positif pour le Cospn cette saison, après cinq années d'intégration en N1A, le club de la police nationale vient de remporter son premier titre national, puis le trophée du Festival Allée des Baobabs à Morondava, une compétition regroupant les grands clubs N1A du pays et voilà le titre de l'océan Indien.