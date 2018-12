Madagascar: Assainissement - L'achat de camions inscrit dans la loi de finances 2019

L'achat des camions pour le Service autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo (Samva) sera inscrit sur la loi de finances 2019 selon le ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Roland Ravatomanga, hier lors de la remise officielle de onze camions. Ces camions d'une valeur de six milliards d'ariary ont déjà été opérationnels il y a des semaines. Les procédures administratives et les modifications techniques ont été lentes.

« Ça faisait longtemps que nous avons constaté la difficulté de Samva dans le ramassage des ordures d'Antananarivo. L'achat de camions est nécessaire pour ne plus dépendre des prestataires. Je ne voudrais pas revenir sur le passé mais nous faisons l'effort d'équiper le Samva de camions. L'achat de ces camions n'était pas facile car il fallait convaincre le ministère des Finances et budget et le gouvernement. Onze camions sont opérationnels », explique-t-il. Il ajoutet que ces onze camions ne suffisent pas mais les prestataires aideront encore.