Madagascar: Nécessité d'un retour aux fondamentaux d'une campagne électorale

Le déroulement de la campagne électorale suit une logique qui n'est pas forcément du goût des simples citoyens.

Dans les deux camps, le ton se fait plus mordant et les attaques contre chaque candidat se multiplient. C'est flagrant sur les réseaux sociaux où les affaires du passé sont complaisamment rappelées. Les journaux ne sont pas en reste et les titres qui sont à la une sont de la même veine. Les électeurs qui veulent choisir en connaissance de cause n'y trouvent pas leur compte.

Nécessité d'un retour aux fondamentaux d'une campagne électorale

C'est l'avenir du pays pour les cinq années à venir qui est en jeu. Les citoyens qui n'ont aucun parti pris sont décontenancés par la tournure prise par la campagne électorale. Les attaques personnelles ont supplanté les questions de fond. La polémique a pris le pas sur les véritables problèmes dont il faut pourtant parler pour éclairer l'opinion des électeurs. Le premier face-à-face télévisé n'a pas rempli ce rôle, et ce sont des sujets plus terre-à-terre que les communicateurs ont décidé de mettre en exergue. Les pseudo-révélations se sont multipliées cette semaine. Cela n'enrichit pas le débat qui devrait pourtant permettre aux électeurs de choisir en connaissance de cause. Il est nécessaire que les programmes de chaque candidat soient bien expliqués.

Il faudrait voir comment ils seront financés. Les candidats ont l'obligation d'être convaincants quand ils en parlent. Sans entrer dans les détails, ils montreront la faisabilité de leurs projets. Il n'est plus question de vendre du rêve, mais d'être concret. Pour le moment, on ne voit pas du tout cela dans les reportages faits sur les interventions des candidats lors de leurs meetings. Il est plus que temps de revenir aux fondamentaux d'une véritable campagne électorale. Une partie importante de l'électorat est encore indécise. Elle doit être convaincue par des arguments solides. Le recours aux polémiques stériles est à bannir.