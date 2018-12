Madagascar: Mozika mafana - Fandrama réchauffera la tanière du Roi du « Salegy »

De la musique, du rythme et de l'ambiance des tropiques! Ce cocktail marquera l'ambiance qui se profile à l'horizon au Jao's Pub Ambohipo.

Fandrama en maître de cérémonie, les habitués du Jao's Pub auront certainement de quoi danser en toute frénésie jusqu'à l'aube. Au programme, son éternel « Salegy Goma » et « Salegy Awoe » avec ses pas de danse à en faire perdre le souffle, même aux plus rudes des danseurs amateurs. Il transportera le public dans l'univers magique des chansons des tropiques. Pour ce faire, Fandrama interprétera ses célèbres titres et les accompagnera de ses extraordinaires chorégraphies pour satisfaire la demande de ses admirateurs, qui ne rateront pour rien au monde les multiples apparitions publiques de leur idole. Selon ses dires, « ce cabaret sera le dernier de cette année pour les inconditionnels de la Capitale. »

Réveillon. Pour le réveillon du nouvel an, le chanteur retrouvera les gens d'Antalaha pour le plus grand bonheur de ces derniers. Par ailleurs, il donne déjà un aperçu des nouveaux titres qu'il a concoctés pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Pas plus tard que mardi, son clip « Bonne Année 2019 » a déjà inondé les ondes de radio et les stations de télévision. Devenue une tradition depuis une bonne dizaine d'années, cette fin d'année n'aura pas dérogé à la règle. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Fandrama sort toujours un morceau du même titre en cette période de l'année.

« Salegy Goma ». Dès les premières notes, l'on reconnait immédiatement la signature de Fandrama, avec ce « Salegy Goma » des plus entraînants. Pas loin du tube « Dis-moi la vérité », il reste fidèle à son style. Dans son clip, il invite toujours son public à danser, à profiter du moment et à faire la fête. Mettant en scène son équipe au grand complet, la bande à Fandrama compte enflammer les soirées à venir. Souhaitant déjà par la même occasion une « bonne année » comme le titre l'indique. Mais en attendant la fin de l'année, rendez-vous demain avec Fandrama et son équipe le temps d'un vendredi joli.