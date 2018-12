Madagascar: Collecte des ordures à Tanà - Les marchés et les CSB II à prioriser

Le SAMVA va procéder par ordre de priorité en ce qui est des collectes des ordures dans la capitale malgache.

« Etant donné la saison climatique actuelle, le Service Autonome de Maintenance d'Antananarivo (SAMVA) va cibler en premier, les bacs à ordure situés auprès des marchés et des CSB de la capitale« . Ce sont là les propos du Colonel Harry William Rakotoarivony, Directeur Général du SAMVA, lors de la remise de onze camions à bennes par le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, au SAMVA, à Ampasapito hier. Une opportunité pour le numéro Un du SAMVA et le ministre de tutelle d'apporter quelques lumières sur la situation actuelle de la collecte des ordures d'un côté, mais aussi du SAMVA de l'autre. « Les travaux d'assainissements de la capitale vont continuer et être renforcés (... ).

Les travaux ont commencé mardi dans la soirée » a-t-on dit. L'évènement a également été l'occasion pour le DG du SAMVA de rassurer la population tananarivienne sur l'organisation de la collecte durant la saison des pluies. « Le SAMVA a été en avance cette année en ce qui est des organisations auprès de la décharge d'Andralanitra. Deux pistes sont actuellement prêtes et ont été aménagées pour être utilisées par les camions qui effectuent les collectes des ordures de la capitale et de ses environs« , a lancé le Col. Harry William Rakotoarivony. Par ailleurs, interrogé sur l'éventuel arrêt du recours par le SAMVA aux prestataires de service dans la collecte des ordures, lui de noter que « le fait que le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène pense encore à acheter d'autres camions pour mener à bien les collectes des déchets, prouve le manque de camions auprès du SAMVA. Le recours aux prestataires sera encore effectué jusqu'à ce que le besoin en outils et équipements soit réglé« .

Longues dates. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène Rolland Ravatomanga a quant à lui tenu à rappeler que « le projet d'achat des camions pour le SAMVA remonte à l'année 2016. et qui a été proposé depuis cette année étant donné les difficultés rencontrées par ledit service. Mais il n'a malheureusement pu se concrétiser que maintenant« . Avant de noter que « environ soixante bacs à ordure vont être mises en place à des endroits stratégiques de la capitale. Ce, afin de renforcer le nombre des outils et matériels existants« . Les efforts menés dans le maintien de l'hygiène dans la capitale continuent. L'achat par le gouvernement malgache des onze camions pour la collecte des ordures, et de soixante bacs pour leur stockage, en sont de parfaites manifestations. Si le gouvernement figure parmi les premiers à être critiqué lorsque les ordures s'amoncellent un peu partout, la part de responsabilité des citoyens est moins relevée... voire camouflée. Il est temps que tout le monde s'accorde à dire et à admettre sa responsabilité et d'agir en conséquence. Le premier geste entrant dans l'optique du maintien de l'hygiène consisterait à ne jeter ses ordures que dans les bacs réservés à cet effet.