Madagascar: Jeux de société - Ouverture de la saison du jeu de Go

L'ambiance à la 23è édition du championnat malgache de jeu de Go.

Amateur de jeu de Go ? Alors ceci vous concerne. Ce week-end, place aux pierres et aux plateaux. Le coup d'envoi de la saison sera donné ce week-end au Lycée Hibiscus Besarety.

Reculer pour mieux sauter. C'est après deux ans de pause que l'Association I-Go revient pour une nouvelle saison. Samedi, les amateurs de ce jeu de société se retrouveront au Lycée Hibiscus Besarety pour donner le coup d'envoi par le biais d'une rencontre amicale. Environ 30 participants toutes catégories confondues vibreront au cœur de l'évènement.

Championnat. Selon Coroni Mbolatiana, secrétaire générale de l'Association, « ce rendez-vous sera le premier d'une longue série prévue jusqu'en novembre 2019. Effectivement, mis à part les petites rencontres tout au long de l'année, les points focaux signeront le championnat inter-établissement, le championnat régional et le championnat national, à l'issue duquel le gagnant représentera la Grande Île au championnat mondial ». L'arrivée du jeu de Go à Madagascar remonte aux années 1990. Un club regroupant environ 250 membres a été créé à cette époque, et est devenu aujourd'hui la Fédération Malgache du Jeu de Go. Comptabilisant 700 joueurs, le jeu de Go devient de plus en plus populaire ici à Madagascar, sans distinction d'âge ni de sexe. Des représentants malgaches participent au Championnat Mondial du Jeu de Go qui se déroule chaque année au Japon ou ailleurs, selon le pays hôte.

Go. Une règle simple, un jeu infiniment complexe. Le concept du Go est très simple sur le papier. Sur une grille de 19 lignes verticales et horizontales, chaque joueur doit jouer tour-à-tour une pierre de sa couleur (l'un joue blanche, l'autre noire) dans une des intersections pour y dessiner des territoires - celui qui a la plus grande part de terrain gagne. Pour rendre ce principe réalisable, le Go instaure une seule et unique règle, une pierre, ou un groupe de pierres, possède un nombre de libertés égal au nombre d'intersections vides qui l'entourent. Lorsque cette pierre, ou ce groupe de pierres, ne dispose plus de libertés, il est alors capturé par l'adversaire. Sur cette base, on définit que le territoire d'un joueur est une zone dans laquelle, l'autre joueur ne peut jouer sans se faire capturer. Et hop, vous savez jouer au jeu de Go ! Quoique...