Congo-Kinshasa: Malgré les incidents de Kindu, Lubumbashi et Kalemie - Fayulu fonce à Goma, Lamuka s'en remet à la justice !

Arrivé hier à Goma, le candidat n°4 ira jusqu'au bout de sa campagne. Quoique perturbé en raison, certes, des incidents et autres altercations survenus à Kindu, Lubumbashi et Kalemie, Fayulu affiche une détermination telle qu'il n'a ni le temps de reculer, ni d'abdiquer.

Au contraire, selon Pierre Lumbi Okongo, son Directeur de campagne qui, une fois de plus, est revenu à la charge hier, dans la soirée, pour fixer l'opinion au sujet de ce qu'il appelle "entraves" enregistrées, il ne lâchera pas. Bien plus, la Coalition Lamuka promet, dès aujourd'hui, de saisir les juridictions compétentes pour exiger le respect des droits de son candidat, tels que prescrits dans la Constitution et dans la loi électorale. Dans sa déclaration, ci-dessous, Lumbi invite les congolais d'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, à continuer à réserver un accueil délirant à Fayulu partout où il pourrait se rendre à travers le pays dans le respect des bornes tracées par les lois en vigueur, pour sa campagne électorale dont la fin interviendra, le 21 décembre 2018.

Autrement dit, Lamuka confirme sa participation effective au rendez-vous du 23 décembre 2018, même s'il entretient encore jusqu'à ce jour, un mystère autour de son combat contre la machine à voter. Comme quoi, il n'est pas exclut qu'en dernière minute, qu'une nouvelle consigne soit donnée à ses potentiels électeurs, s'il faut que ce jour-là, Fayulu bénéficie d'un suffrage devant le mettre en pôle position à l'issue de cette compétition à plus de mille risques.

POINT DE PRESSE

Le Comité de campagne de la coalition LAMUKA condamne de la manière la plus rigoureuse les violences qui ont émaillé la visite du candidat commun de l'opposition, Martin Fayulu Madidi ce mercredi 12 décembre 2018 à Kalemie, après les tristes événements de Kindu et de Lubumbashi.

Avant toute chose, nous présentons nos condoléances les plus attristées à toutes les familles victimes des violences de Kalemie.

Ces violences qui ont causé la mort de trois personnes et fait plusieurs blessés, ont été provoquées par les autorités politico-administratives de la province du Tanganyika qui ont instrumentalisé les Forces de l'Ordre. En effet, les violences ont commencé pendant que le cortège se dirigeait calmement vers le lieu du meeting à environ 3 Km de l'aéroport. Il a été attaqué par une milice qui appartiendrait au Vice-Gouverneur. Cela a obligé le cortège à changer d'itinéraire pour atteindre le lieu du meeting. Malgré toutes ces provocations des forces de l'ordre, le meeting a quand même eu lieu. Au retour vers l'aéroport, après le meeting, l'intervention musclée et armée de la police a coupé en deux le convoi. Comme si cela ne suffisait pas, le jet qui devait les amener à Kolwezi a été délibérément dévié sur Goma.

Après les échauffourées de Kindu, les violences de Lubumbashi qui ont fait deux morts et celles de Kalemie qui en ont fait trois, le doute n'est plus permis. Ces tueries en crescendo ont été planifiées et s'exécutent de manière systématique pour décourager les électeurs et tenter de freiner brutalement le train électoral qui a atteint sa vitesse de croisière.

Encore une fois, nous constatons que, comme partout où il est passé, notre candidat a soulevé l'enthousiasme de centaines des milliers d'hommes et de femmes dans la ville de Kalemie.

Nous félicitons et remercions la population de cette ville pour l'accueil et la mobilisation malgré la violence et la terreur qui ont émaillé, hier, l'étape de Lubumbashi.

Par ailleurs, nous tenons à souligner que toutes ces violences ne pourront en aucun cas entamer notre détermination à aller voter le 23 décembre 2018. Au contraire, elles nous motivent davantage à poursuivre notre campagne qui devient un véritable combat de libération de notre peuple. Nous ne lâcherons pas. Le Candidat Martin Fayulu ne lâchera pas. La lutte continue.

C'est ici l'occasion de dénoncer de la manière la plus rigoureuse cette deuxième tentative d'assassinat de Candidat Commun de l'opposition ainsi que toutes ces violations massives de la Loi Fondamentale et de la Loi Electorale.

Suite à ces incidents malheureux et successifs, le peuple congolais prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale et fustige cette attitude du Gouvernement qui traduit sa volonté manifeste d'entraver la campagne électorale du Candidat Commun de l'opposition.

Le peuple Congolais prévient le Président Kabila ainsi que tout son Gouvernement qu'il ne cédera pas à leurs intimidations. Il continuera à accueillir massivement son Candidat Commun de l'opposition Martin Fayulu Madidi et à lui garantir son suffrage, à n'importe quel coin de la République où il pourra se rendre.

Enfin, nous vous informons que dès demain nous allons saisir les juridictions compétentes pour que justice soit faite.

Je vous remercie !

Fait à Kinshasa, le 12 décembre 2018.

Pour la Coalition LAMUKA,

Pierre LUMBI OKONGO