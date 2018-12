Congo-Kinshasa: Lukunga - Jeunes et vieux persuadés se rangent derrière Dieudonné Nkishi Kazadi

Il est serein ; son profile est édifiant et son programme persuasif. Dieudonné Nkishi Kazadi, c'est de lui qu'il s'agit, candidat n°196 à la Députation Nationale, dans la circonscription électorale de Lukunga, ratisse large. De Mont-Ngafula à Ngaliema-Kinshasa, de Barumbu à Lingwala-Gombe, le leader de Congo positif prêche sa vision et scelle son alliance avec la base.

Ceux qui l'ont entendu de vive voix comme de par les médias ne réfléchissent pas deux secondes pour se ranger derrière lui, ses idées, son combat. Attaquant de pointe de la lutte contre le chômage et l'indigence des dignes filles et fils du pays de Lumumba-Mzee, Dieudonné Nkishi Kazadi se veut un homme de parole et les centaines des milliers d'affidés de "Congo Positif" en ont un témoignage éloquent. Il donne sa parole et axe ses promesses sur 4 points : la lutte contre le chômage ; le financement des églises ; le soutien aux vaillants travailleurs en pension ainsi que la révision de l'électorat congolais.

Lukunga ?

Où sont ces Intellectuels et compatriotes qui professent le modèle des sociétés où règnent des "hommes qu'il faut à la place qu'il faut" ? N'est-il pas venu le moment de sanctionner, objectivement, la classe politique en votant utile pour des personnalités ayant un profil probant ? Les dés sont jetés, en tout état de cause. Qu'on se le dise, en effet, le 23 décembre approche à pas de géant. Tenez ! Dieudonné Nkishi Kazadi, le candidat antichômage se veut l'un des potentiels compétiteurs qui s'offrent en rançon pour Lukunga. Président national de Congo Positif (jeune parti qui a réussi à quadriller l'étendue du territoire national et ainsi a pu se démarquer de l'arène politique de par son programme d'actions politiques), il demande le soutien de chacun d'électeurs conscients des défis en présence du beau et grand Congo. Là, à l'hémicycle de l'Assemblée Nationale, le Chef des travaux à l'Université de Kinshasa, la colline inspirée de Mont-Amba chère à Luc Gillon, rassure qu'il va non pas en promenade de santé, mais plutôt, pour mettre son intelligence au service des valeureux habitants de Mont-Ngafula, Ngaliema, Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Gombe, par ricochet, des congolais de tout acabit.

Des promesses qui rassurent

Mieux qu'un candidat, Dieudonné Nkishi Kazadi, nationaliste, altruiste et candidat sans couleur tribale, ne se nourrit pas de la grandiloquence dont usent tant d'autres des candidats en lice. Il met, lui, la barre très haut et chante l'hymne d'un Congo où il fait beau vivre pour les jeunes et vieux, les enfants et même les étrangers désireux de vivre au pays de Lumumba. D'où, mène-t-il sa bataille, essentiellement, contre le chômage. Dans tous les cas, ceux qui aiment Lukunga sont placés devant leurs responsabilités : un seul candidat, une seule vision, un seul choix, 196, Dieudonné Nkishi Kazadi.