Congo-Kinshasa: Linafoot - Renaissance du Congo tenu en échec par Maniema Union 0-0

Le FC Renaissance du Congo poursuit son calvaire à la 24ème édition du championnat de la Ligue nationale du football (Linafoot). Après son humiliante défaite subie à Goma face à Dauphins Noirs (5-1) et son forfait devant V.Club (0-3), Renaissance du Congo reste à la quête de sa deuxième victoire dans cette édition du championnat national.

Lors de son 13ème match joué hier, mercredi 12 décembre, au stade Père Raphaël de la Kethulle contre AS Maniema Union, pour le compte de la 12ème journée, l'équipe de "Bana Fibo" n'a mieux fait qu'un match nul de score vierge (0-0).

Par ce match nul, Renaissance du Congo se contente de sa 15ème place au classement avec désormais 7 points en 13 matches joués. Tandis que Maniema Union se positionne à la 7ème place avec 18 points en 10 sorties.

Renaissance compte, jusque-là, 8 défaites, 4 matches nuls et une seule victoire, arrachée loin de Kinshasa, au stade de la Concorde de Kadutu, à Bukavu, devant OC Muungano. C'était à sa dixième sortie le jeudi 29 novembre dernier, en match avancé de la 15ème journée. Score du match : 1 contre 2. Les locaux avaient ouvert le score en premier à la (39ème) sur penalty, exécuté par le joueur Abedi Masudi Jacques, et ont dominé le match jusqu'à la fin de la première période. A la reprise, Muungano gardera le même rythme, contrôlant bien le ballon, avant de céder à la (69ème) par le but égalisateur signé Jérémie Basilua Makola. Dans cette pression des Kinois, Jérémie Basilua va même rater un pénalty, une très belle occasion de signer le doublé dans ce match. Enfin, le but de la victoire viendra à la (80ème), œuvre de Nicolas Okito kazadi.

Don Bosco-Lupopo : ni vainqueur ni vaincu 0-0

Pendant ce temps au stade Frédéric Kibasa Maliba, à Lubumbashi, le CS Don Bosco et le FC Saint Eloi Lupopo se sont également séparés dos-à-dos 0-0, en match comptant pour la 13ème journée. Un match que les Cheminots voulaient à tout prix remporter pour briser l'invincibilité des Salésiens qui n'ont plus perdu le moindre match face à Lupopo depuis pratiquement 7 ans, mais en vain. A l'impossible nul n'est tenu, Camille Bolombo et ses poulains ne se sont contentés que de ce match nul de score vierge.

Don Bosco, à en croire son entraîneur, Isaac Kasongo Ngandu, dispose à ce jour d'une équipe pleine de talents, mais qui n'ont pas assez d'expérience. Sa dernière victoire à Mbuji-Mayi face à Sanga Balende (0-2), prouve à suffisance que cette équipe peut encore surprendre dans cette 24ème édition du championnat national.

Au classement, Don Bosco compte 20 points, en 11 matchs joués, contre 18 points à Lupopo en 13 sorties.

V.Club -Dauphins Noirs reprogrammé jeudi au stade Père Raphaël

Le match AS V.Club et AS Dauphins Noirs, initialement prévu pour le 26 décembre prochain, comptant pour la 12ème journée, a été reprogramme pour ce jeudi 13 décembre, au stade Père Raphaël de la Kethulle. Le communiqué de la LINAFOOT, parvenu mercredi dans la soirée à La Prospérité, indique ce changement brusque de date fait suite aux multiples raisons d'ordre organisationnel. Les équipes, les partenaires et les officiels concernés sont priés de prendre toutes les dispositions utiles y relatives, et toute disposition antérieure et contraire est déclarée nulle et de nul effet, précise le communiqué.

V.Club va donc jouer ce match, 48 heures après son dernier match, celui qui l'a opposé à l'AS Nyuki mardi 11 décembre, au stade des Martyrs de la Pentecôte.

Nourdine domine Kuya Sport 1-0 à l'EPFKIN

L'AC Nourdine a dominé Kuya Sport sur le score étriqué de 1-0, mercredi, au stade Père Raphaël, en match de la 12ème journée du championnat de l'Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN). But de Bonenga 74ème pour Nourdine. Lors de la première explication, l'AC Air Brousse s'est imposée devant l'AS PJSK sur la même marque de 1-0, grâce au but de Mbala (35ème).