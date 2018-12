Gabon: Lambarene - Deux individus interpellés pour exploitation du Kévazingo

Deux individus ont été interpellés le 03/12/18 près de Lambaréné par les éléments de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts du Moyen-Ogooué et de l'Antenne Provinciale de la PJ pour exploitation d'une essence mise en réserve : le Kévazingo.

Il s'agit de Messieurs M. B. Séverin alias Warren, gabonais de 47 ans, et HUANG CHUANYONG, de nationalité chinoise et âgé de 41 ans.Tout est parti d'une information donnée par le Préfet de l'Ogooué et des Lacs, au sujet d'un convoi de 6 grumiers qu'il croisa dans la nuit du 02 décembre 2018 vers 23 heures, sur l'axe Lambaréné-Fougamou. Ledit convoi qui revenait de la route Ezanga-Morel et Prom (33 Km de Lambaréné) a été signalé par le préfet aux agents de la DP Eaux et Forêts du Moyen-Ogooué en poste au village Issala (15 Km de Lambaréné).

Une fois l'alerte donnée, les agents en poste vont retransmettre l'info à Mme la Directrice Provincial des Eaux et Forêts. Et c'est sur instruction de cette dernière qu'une équipe d'agents des Eaux et Forêts, conduite par le Directeur Provincial adjoint, va se lancer à la poursuite du convoi suspect.

L'équipe parviendra à rattraper et immobiliser le convoi au village Ndzemba, sur l'un des sites de la société forestière GMM, dans la province de la Ngounié.

A l'arrivée des agents des Eaux et Forêts, plusieurs employés de la GMM qui étaient présents, vont prendre la fuite et seuls les nommés M. B Séverin et C. Huang vont rester. Pour ajouter à leurs méfaits, pendant que certains agents interrogeront M. B Séverin (alias Warren), sieur CHUANYONG va faire preuve d'agressivité, allant jusqu'à refuser de donner les clés du camions au volant duquel il a été surpris.

C'est ainsi que le lendemain, c'est à dire le 03/12/18, le procureur du Moyen Ogooué va diligenter une équipe mixte Eaux et Forêts - PJ pour mettre la main sur le nommé Warren et son complice. Ce dernier (Sieur CHUANYONG), employé de GMM, sera surpris au niveau de l'entrée de la route de Morel et Prom, à bord d'un porte-char, occupé à sortir un engin ayant contribué à l'exploitation des Kévazingos.

Les deux délinquants seront interpellés et conduits dans les locaux de la PJ où ils seront gardés à vue. Interrogés, le nommé Warren prétendra détenir un document de la GSEZ OLAM lui permettant de récupérer les Kévazingos et de les transporter jusqu'à Ndzemba avant de les acheminer vers NKOK. Il niera les avoir abattus, ce qui ne paraît pas véridique. Quant à sieur CHUANYONG, il tentera de se disculper en prétextant avoir loué ses services à M. B Séverin (Warren) pour le transport des Kévazingos.

Le 09/12/18 des agents de la Direction Provinciale des Eaux et Forêts, accompagnés d'un juriste de l'ONG Conservation Justice vont se rendre dans la zone de la route de Morel et Prom et constateront l'abattage de plusieurs pieds de Kévazingo. Les mis en cause ont été présentés devant le Procureur de la République du Moyen-Ogooué qui les a placés sous-mandat de dépôt en attendant leur jugement prévu le 27/12 /18.

Au total, 13 Kévazingos auraient été abattus. Toutes les grumes ont toutes été saisies, ainsi que les 6 grumiers et le chargeur ayant servi au chargement et au transport du bois litigieux.