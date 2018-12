Gabon: Vers le retour de Moukagni Iwangou dans la coalition de Jean Ping ?

En cravate rouge, Jean De Dieu Moukagni Iwangou était un proche du défunt leader Pierre Mamboundou

Silencieux depuis son entrée au gouvernement, Jean de Dieu Moukagni Iwangou a annoncé, le 12 décembre, son retour dans le débat politique. Le président d'US retournera-t-il dans les bras que Jean Ping a rouvert à tous en novembre ?

Hier, le leader du parti Union et Solidarité (U.S) a fait une publication inattendue sur sa page Facebook. Plongé dans un profond mutisme depuis le 7 mai dernier, Jean de Dieu Moukagni Iwangou a rompu son silence et projette d'autres interventions : « Je reviens sous peu. À partir de lundi ».

L'actuel Ministre d'État chargé de l'Enseignement supérieur compte-t-il faire profil bas et retrouver ses anciens amis autour de Jean Ping qui avait, le 3 novembre dernier, lancé un appel au rassemblement ? Sa publication ne semble pas écarter cette alternative : « en prolégomènes à mon retour dans le débat politique, que j'ai délibérément suspendu, ma conviction profonde au terme de la petite expérience que je viens d'éprouver aux hautes responsabilités du pays, m'incline à penser, que notre pays survivra par ceux qui jettent des ponts, et non par ceux qui dressent des murs. En son temps, j'ai proposé un agenda de sortie de crise. J'ai été incompris. Aujourd'hui, je suis heureux d'entendre des appels sans limite au rassemblement », annonce son court message.

Dans le même temps, le candidat malheureux aux dernières élections législatives à Mouilà semble dévoiler, dans ce texte, une certaine insouciance à figurer dans le prochain gouvernement. Déjà, sur la toile, les internautes gabonais se demandent s'il compte dévoiler les non-dits autour de la santé d'Ali Bongo..