Burkina Faso: Assassinat de Norbert Zongo - 20 ans après, «Il y a eu des victoires d'étapes mais... »

Cette année, à la faveur des 20 ans de l'assassinat de Norbert Zongo, Le Collectif des organisations démocratiques de masses et de Partis politiques et la Coalition nationale de lutte Contre la Vie chère ont organisé des hommages à Norbert Zongo et ses compagnons, à Flavien Nebié, Boukary Dabo, aux victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et de la résistance au putsch de septembre 2015.

A cet effet, des gerbes de fleurs ont été déposées sur les tombes des « martyrs » ce matin au cimetière de Gounghin.

20 ans après, le peuple reste déterminer pour exiger vérité et justice suite au drame de Sapouy. A en croire, le président de l'Association des Journalistes du Burkina (AJB), Guézouma Sanogo, « 20 ans après, il y a eu des victoires d'étapes comme l'insurrection populaire, la réouverture du dossier et l'inculpation de trois des suspects identifiés par la commission d'enquête indépendante ainsi que l'avis favorable de la justice française à l'extradition de François Compaoré ».

Pour Stanislas Bénéwendé Sankara, l'un des avocats de la famille Zongo, 20 ans après le dossier Norbert Zongo semble être à la case départ pour la simple raison que l'instruction du dossier n'a pas véritablement commencé qu'après l'insurrection populaire : «L'instruction sérieuse du dossier Norbert Zongo a commencé après la fuite de l'ancien président Blaise Compaoré, ce qui a permis à la justice, de se saisir à nouveau sur la base d'éléments qui ont pu charger des gens qui sont aujourd'hui inculpés comme François Compaoré».

A l'en croire, on ne pourra parler d'évolution que lorsque le juge d'instruction rendra une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement mais, il rassure l'opinion que les avocats qui sont constitués veillent d'abord au procès équitable et aux principes des droits de la défense et la manifestation de vérité.

Le porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou, a quant à lui affirmé que le gouvernement a accompli sa part avec tout ce qui a été fait par les avocats du gouvernement et la demande d'extradition.

Marche meeting, lancement d'un film documentaire à la bourse du travail sur les 20 ans de lutte du CODMPP et de la CCVC pour la vérité et la justice dans l'affaire Norbert Zongo mettra fin à cette commémoration.