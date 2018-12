Afrique: CAN U23 - Le Sélectionneur du Togo pense passer le cap du Ghana

Le Togo se prépare activement pour affronter le Ghana le 18 décembre prochain dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Jean Paul Abalo et ses poulains ont effectué ce mercredi une séance matinale sur le terrain de l'Etat Major. Condition physique, jeu en atelier et une opposition en terrain réduit était à l'ordre du jour. A la fin de la séance, le sélectionneur du Togo nous a dit l'ambition de son équipe.

« On connait l'enjeu de ce match. Notre objectif est de passer le cap du Ghana pour espérer encore aller plus loin et mon désir est qu'on soit à la CAN U23 en Egypte. Souvent le Togo n'a pas l'habitude de s'engager dans cette compétition. Même si on sait que ce sera très compliqué, nous on ne va pas au Ghana en victime résignée » a t-il dit avant d'ajouter.

« Nous n'avons pas du tout une idée sur la sélection du Ghana mais nous allons regarder les matchs de leur U20. Souvent dans beaucoup de pays, le système du jeu part d'en haut jusqu'en bas donc je pense que j'aurai une idée sur cette équipe. Je pense aussi qu'il y aura certains qui ont joué le CHAN et qui ont joué contre nous en amical, donc on fera la somme de tout ça et on verra »