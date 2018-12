Afrique: Coupe de la CAF - Le NA Husseïn-Dey à Lusaka pour limiter les dégâts

Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de la CAF au détriment des Diables noirs du Congo, le NA Husseïn-Dey d'Algérie se déplacera à Lusaka (Zambie), samedi avec pour objectif de limiter les dégâts face aux Green Eagles, dans le cadre du match-alle. Le voyage s'annonce semé d'embûches pour le Nasria, dont le résultat du match aller pourrait s'avérer déterminant dans l'optique d'une qualification aux 16es de finale (bis) de l'épreuve.

« La plus grande partie de la préparation a été faite à Alger. En Zambie, on aura besoin d'une seule séance d'entraînement pour procéder aux derniers réglages de la tactique de jeu que les joueurs doivent appliquer lors de ce match. Bien sûr, notre objectif est d'éviter la défaite et, pourquoi pas, revenir avec une victoire même si Green Eagles est considéré comme une redoutable équipe », a indiqué le coach du Nasria, Mohamed Lacète, dans des propos relayés par algerie360.com.

Le technicien algérien dit n'avoir aucune peur de l'arbitrage. « Sincèrement, je n'ai pas d'appréhension à propos de l'arbitrage. Je ne vais pas me focaliser sur cet aspect car, lors du match de l'aller, l'arbitre a été correct et les deux cartons jaunes adressés à Gasmi et Rayah étaient largement justifiés. Bien sûr, l'absence de ces deux joueurs se fera lourdement sentir, notamment celle de Gasmi en raison de son expérience en compétition africaine », a-t-il ajouté.

L'effectif du Nasria se présentera à cette rencontre décimé, le milieu de terrain, Malik Raïh et le buteur, Ahmed Gasmi, étant suspendus après leur expulsion lors du précédent match de cette Coupe de la CAF.