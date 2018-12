Algérie: Le nouveau président de la Fédération de boxe compte relever les défis

A l'issue de l'assemblée extraordinaire et élective, Amouzou Kossivi a été porté à la tête de la Fédération Togolaise de Boxe. Avec 8 voix, le nouveau président de l'instance sportive a battu son challenger Agbedale Messan-Langan. A la fin des travaux, il s'est confié aux médias présents.

« La première priorité c'est de relever le niveau de la boxe. On dirait que la boxe n'existe pas au Togo. Donc nous allons relever le défi. Nous allons de chercher par tous les moyens les sponsors et mettre la boxe togolaise au niveau de l'international. Après cette élection, on va faire appel à tous les clubs et on travaille avec eux. L'élection de 2020, ce sera avec les 4 club. Nous allons redynamiser la boxe, redynamiser les activités des clubs et détecter des talents » a t-il fait savoir.

Le bureau a un mandat provisoire de 2 ans avant de nouvelles élections en 2020.