Afrique: CAF Ligue des Champions - Constantine appelé à faire le plein à domicile

Le CS Constantine, champion d'Algérie sortant, accueille vendredi dans son antre de Chahid-Hamlaoui, les Ougandais de Vipers SC, pour le compte du match aller des 16es de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Les Sanafir auront fort à faire devant le champion ougandais tombeur au tour précèdent des Soudanais d'El Merreikh.

Vipers SC est vraiment à prendre très au sérieux par les Constantinois, qui peinent d'ailleurs en championnat d'Algérie. Mais le club constantinois pourra miser sur son nouvel entraîneur français Denis Lavagne, dont le vécu sur le plan continental devrait constituer un atout non négligeable pour espérer se qualifier à la phase de poules.

« On ne peut être prêts à 100% surtout après le long voyage effectué à Banjul en aller-retour. Mais on va récupérer et on essayera d'honorer les couleurs du club et du pays », a confié le joueur du CSC, Bencherifa, dans des propos relayés par Le Buteur.

Les « Sanafir » sont appelés à faire le plein à domicile avant la seconde manche prévue le samedi 22 décembre à Wakiso (17 km de la capitale Kampala). « C'est clair qu'on jouera pour la gagne et on tâchera de fournir beaucoup d'efforts face à Vipers, pour gagner avec un score large. On sait ce qui nous attend à Kampala, donc on est condamnés à réussir cette première manche si on veut aborder le match retour avec assurance, » a ajouté le joueur.

Le CS Constantine s'est qualifié en 16es de finale de la Ligue des Champions de la CAF après sa victoire face aux Gambiens du FC Gamtel sur le score de (1-0) lors du tour préliminaire retour disputé à Banjul. Vendredi, il faudra surtout éviter les erreurs commises lors du match-aller face aux Gambiens à Constantine, dans une rencontre qui s'était soldée sur un score nul et vierge. Le CSC aura en face une équipe encore plus difficile, qui revient très fort en cette année 2018 surtout qu'elle a éliminé El Merreikh.