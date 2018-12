Gabon: Population - L'UNFPA et le pays examinent leur coopération 2018 et peaufinent l'année 2019

L'UNFPA et le gouvernement gabonais, avec la participation de la société civile évaluent le 7e programme de coopération dans le cadre de la Revue annuelle. Les travaux qui ont démarré le 11 décembre dernier à Akanda, vont se dérouler sur trois jours, avec pour objectif d'analyser les progrès accomplis et recenser les problèmes qui doivent trouver une solution pour améliorer les résultats des activités des plans de travail 2018, et l'année prochaine.

C'est à Akouango Village, dans la commune d'Akanda que le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et ses différents partenaires ont posé leurs valises pour élaborer pendant trois (3) jours la Revue annuelle du programme de Coopération 2018. A l'ouverture des travaux, Keita Ohashi, Représentant Résident de l'UNFPA au Gabon indiquait que : « le 7ème Programme de coopération Gabon-UNFPA dont la mise en œuvre a commencé en janvier 2018 vise l'effet du Plan stratégique UNFPA 2017-2021, en lien avec les adolescents et les jeunes ».

Dans son propos, il a énuméré trois (3) produits concernés : produit 1 : les capacités nationales sont renforcées pour offrir aux des adolescent(e)s et jeune des compétences et des connaissances leur permettant de faire un choix éclairé en matière de santé sexuelle et reproductive ; produit 2 : Les institutions gouvernementales et non gouvernementales en charge des adolescents et jeunes ont des capacités renforcées pour le développement et la mise en œuvre des politiques et programmes prenant en compte les déterminants de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes ainsi que leur bien-être ; produit3 : Les capacités des organisations nationales de jeunesse sont renforcées pour une participation active des adolescents et jeunes à leur développement.

Pour Keita Ohashi, « la revue annuelle est un des mécanismes dont nous disposons pour analyser les progrès accomplis et recenser les problèmes qui doivent trouver une solution pour améliorer les résultats. Elle s'inscrit dans une perspective d'amélioration de l'efficacité, et est un cadre approprié de suivi et d'évaluation de l'utilisation des ressources ». Dans cet élan, Ike Apouba, représentant le ministre de l'Économie a dit toute sa satisfaction sur la tenue de ses travaux, non sans rappeler qu'au cours de ces travaux « nous attendons vos contributions afin de tirer parti des enseignements dans la mise en œuvre des projets exécutés au cours de l'année, et de parvenir ainsi, sur les mêmes critères, à plus d'efficacité et de cohérence pour l'année prochaine ».

La revue annuelle est utilisée pour surveiller les progrès des plans de travail 2018, tout en se penchant sur des aspects précis, des obstacles aux résultats ou de nouvelles questions émergentes. Les résultats de la revue annuelle serviront à prendre les décisions, notamment pour la planification et l'allocation des ressources 2019 envers les organisations de la société civile, désignées comme partenaires exécutant de ce programme de coopération Gabon/UNFPA qui s'étend jusqu'à 2022.