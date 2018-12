Algérie: Adopter des méthodes de gestion modernes pour augmenter la production du lait

Oran — Les participants à une journée d'étude, organisée mercredi à Oran, ont insisté sur l'importance d'adopter de nouvelles méthodes de gestion moderne pour augmenter la production du lait dans les fermes.

Le président de la chambre d'agriculture de la wilaya d'Oran, Brachmi Meftah Hadj a souligné, lors de cette rencontre axée sur le programme américain de formation "Programme des bourses Cochran", initié par le service agricole de l'ambassade des Etats unis d'Amérique (USA) en Algérie, que la wilaya dispose de 22.000 têtes bovines dont 12.000 vaches laitières avec une production annuelle de 65 millions de litres de lait.

Le déficit en lait est estimé à 60 %, a-t-il indiqué, faisant savoir que la production est insuffisante, notamment à cause de l'aspect relatif à la gestion des fermes d'élevage bovin et du mauvais choix des races et autres.

La chargée d'agriculture auprès de l'ambassade des USA en Algérie, Justina Touré a mis l'accent sur l'importance du partenariat entre l'Algérie avec les Etats unis d'Amérique dans le domaine agricole.

Le Programme de bourses Cochran, créé en 1984 avec un financement du congrès américain vise à améliorer les systèmes agricoles locaux, former des cadres en politique commerciale agricole, renforcer et développer l'agroalimentaire, la commercialisation, les sciences animales, végétales et alimentaires pour améliorer le système agricole local.

Ce programme a assuré la formation de plus de 18.000 participants de 126 pays, dont 190 Algériens, a déclaré la responsable, précisant que le thème choisi cette année est consacré au bétail, à l'élevage bovin, la production laitière et les races.

Yacine Benchakour, propriétaire d'une ferme d'élevage bovin à Hassi Toual dans la commune de Benfréha (Oran) a appelé à changer le mode d'élevage bovin, à adopter un système de gestion moderne de management d'élevage du bovin pour développer la filière laitière.

Benchakour qui a reçu une formation technique et professionnelle au titre du même programme d'une durée de 15 jours aux Etats unis d'Amérique, a fait savoir qu'il œuvre à développer, moderniser l'élevage des vaches laitières en réalisant une production quotidienne qui atteint 30 litres de lait par vache, sachant que la moyenne de la production de sa ferme est estimé actuellement à 27 litres/jour par vache.

Il a insisté sur la nécessité d'utiliser des moyens modernes de gestion dans le domaine du management de l'élevage de vaches, le choix des races et autres pour atteindre une production de plus de 30 litres par jour de lait par vache.

Cette rencontre d'une seule journée a enregistré la participation de représentants de la direction des services agricoles de la wilaya et du conseil professionnel de la filière lait, d'éleveurs de vaches, de vétérinaires et de gérants de laiteries.

Les travaux ont été marqués par des conférences abordant l'élevage de vaches, transformation laitière, la commercialisation et le commerce extérieur, entre autres.