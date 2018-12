Afrique: Finale 23e CAN féminine de handball 2018 - L'Angola ravit le trophée au Sénégal

L'Angola a ravi au Sénégal un premier trophée africain en remportant ce mercredi, à Brazzaville, la finale de la 23e édition de la Can. Les Lionnes ont pourtant réussi à maîtriser la première période de la rencontre (10-7). Mais, devant cette expérimentée formation des Palancas Negras, elles finiront par céder et s'incliner sur la marque de (19-14).

L e Sénégal devra encore repasser pour remporter son premier trophée continental. L'Angola le lui a ravi, ce mercredi, à Brazzaville, lors de la finale qu'elle a remportée sur la marque de (19 à 14). Les Lionnes ont pourtant tenue la dragée haute à ces «intouchables» Palancas Négras».

Du moins, durant une première période plus ou moins contrôlée où les poulains de Frederic Bougeant, ont créé la surprise en menant sur la marque (10- 7).

Les Angolaises vont toutefois mettre sur la balance leur expérience pour reprendre le dessus. Au retour des vestiaires, Awa N'diaye et ses camarades déjouent.

Aidées par une succession de maladresses de leur adversaire, les Angolaises plus appliquées font vite la jonction (10-10). Elles ne tardent pas à passer devant à la 38e minute (11-10).

La gardienne du Sénégal Hadatou Sako et ses coéquipières ne se relèveront pas et finissent par s'incliner. C'est la deuxième finale que le Sénégal a perdu après celle de la lointaine première édition disputée en 1974 et remportée par la Tunisie, pays hôte.

Quant à l'Angola, elle se succède à ellemême et poursuit sa razzia dans la compétition africaine avec les 13 titres glanés. Après cette première défaite enregistrée dans cette épreuve, le handball sénégalais peut s'enorgueillir d'avoir réalisé sa plus grosse performance et surtout d'avoir bouleversé la hiérarchie sur le plan africain.

En plus de cette 2e place, les handballeuses vont représenter l'Afrique lors de la prochaine Coupe du monde féminine qui aura lieu au Japon en 2019. La République démocratique du Congo sera aussi de l'expédition après avoir remporté la petite finale aux dépens du Cameroun.