Soudan: Le Mouvement de la Libre Volonté s'attend à un Accord Politique à Addis Abeba

Khartoum — Le Mouvement de la Libre Volonté, participant au Dialogue National, a prédit que le Dialogue avec l'Opposition représentée par l'Appel Soudanais et les Mouvements du Darfour à Addis-Abeba actuellement conduira à un Accord pour Résoudre de la Crise Politique qui conduira à des Solutions Economiques.

"Nous espérons un Accord Politique qui empêchera le pays de sombrer dans le Chaos et la Ruine", a déclaré Ibrahim Abdel-Hameed, Porte-parole du ce Mouvement.

Il a appelé toutes les Parties à rationaliser la Voix de la Raison et à prendre en Compte les Revendications du Peuple confronté à une Crise Economique Complexe par le Dialogue Démocratique et des Méthodes Pacifiques de Transformation Démocratique, soulignant qu'ils ont répondu à l'Appel au Dialogue et mis des Armes pour la Préservation des Vies et pour participer à l'Industrie de la Prospérité de la Population.

Ibrahim a déclaré que la Position du Mouvement, qui demandait à la Population de Vivre de manière Décente et d'ajuster la Situation Economique, a averti le Peuple Soudanais des Conséquences qu'il y aurait à Dépendre des Rumeurs selon lesquelles les Oiseaux partiraient dans la Rue et se Dirigeaient vers le Chaos, en appelant à la patience et au Dialogue Discipliné qui épargnent la Ruine et la Destruction du pays.

"Le Gouvernement, l'Opposition et le Grand Public doivent savoir que la Solution ne peut être Immédiate", a-t-il déclaré tout en soulignant que la Solution Traverse des Etapes qui ont Besoin de Beaucoup de Temps pour atteindre le Stade de Stabilité Economique et s'Intégrer à l'Economie Mondiale, ce que nous ne pouvons pas être Satisfaits ou pas à la lumière de la Domination de la Mondialisation Economique.