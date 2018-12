Tunisie: Le couronnement de 30 ans de collaboration

Au-delà de sa portée financière, ce contrat de sponsoring a une valeur disant « sentimentale » pour les deux parties : «Ce contrat de sponsoring est venu imprégner une vieille collaboration qui dure depuis une trentaine d'années.

Quand j'étais encore membre fédéral, j'étais le témoin du secours qu'apportait la BNA à la FTF dans ses périodes financièrement sombres, ce qui lui a permis d'honorer ses engagements envers les clubs et ses fournisseurs. Il est arrivé que le compte de la FTF soit dans le découvert de l'ordre de 1 million 700 mille dinars, ce qui n'est pas rien. C'est pour cela que ce contrat de sponsoring a une valeur morale, voire "sentimentale" si on peut se permettre l'expression. La Banque Nationale Agricole a été toujours aux côtés de la Fédération tunisienne de football et cela dure depuis 30 déjà», a indiqué le président de la FTF dans son allocution d'ouverture de la cérémonie de la signature du nouveau contrat de sponsoring qui lie la FTF à la BNA pour les quatre années à venir.

Des projets à vocation sociale

Prenant la parole, M. Habib Ben Hadj Kouider s'est étalé sur le volet social de cette future coopération entre sa banque et l'instance nationale de football : «En tant que compagnie nationale, la Banque Nationale Agricole, qui verra son capital augmenter en 2019, se porte bien et se voit le devoir d'aider à l'éclosion des jeunes talents qui font de belles performances à 12 et 13 ans, mais qui disparaissent dans la nature, faute d'encadrement et de soutien financier. Notre contrat de sponsoring avec la FTF ne profitera pas seulement à l'élite, mais touchera également les couches sociales les plus défavorisées. Nous projetons l'aménagement de terrains de football dans les quartiers, comme on en trouve dans les grandes villes européennes, à l'image des terrains de quartier de basket-ball qu'on trouve à Barbès à Paris. Nous œuvrons dans le social depuis des années. A travers notre fondation, nous transportons chaque jour un millier d'écoliers. Aujourd'hui, nous aspirons à offrir à nos jeunes dans les quartiers défavorisés la possibilité de pratiquer le football, ce sport populaire par excellence. Quand j'ai débuté ma carrière professionnelle, j'étais journaliste sportif et économique à La Presse de Tunisie. J'ai vécu de près l'effervescence dans les stades de football et je sais ce que ce sport peut apporter comme joie et bonheur», a déclaré le P.-D.G. de la BNA.

Grâce à ce contrat signé avec la BNA, les recettes de la FTF du sponsoring sont désormais de l'ordre de 9 millions de dinars. Et ce n'est pas rien.