Tunisie: Centrale de réservation multi-produits

Resabo met à la disposition des agences de voyages un total de 800.000 hôtels sur 205 destinations dans le monde dont la Tunisie avec notamment des établissements en exclusivité. Au niveau de la billetterie aérienne, il sera possible de réserver de vols sur toutes les compagnies y compris 120 compagnies low-cost.

Programmes de voyages

De plus, cette plate-forme contient une centaine de programmes de voyages en groupes avec des départs à des dates déjà fixées, ceci outre les excursions et les transferts possibles dans le monde entier. Plus encore, sur Resabo, et grâce à sa qualité de distributeur exclusif Club Med, les agences de voyages auront accès aux 66 villages du Club sur les 4 continents et pourront ainsi les proposer à leurs clients.

De même qu'une offre Omra avec les meilleurs prix du marché sera fournie, outre les produits de la CTN (Compagnie tunisienne de navigation). Par ailleurs, Resabo disposera d'une panoplie d'événements exclusifs dans le domaine des loisirs (soirées, festivals, concerts, cinéma, théâtre... ).

«Resabo est une véritable innovation sur le marché du tourisme et des voyages en Tunisie dans la mesure où nous disposons de la plus grosse panoplie de produits aux meilleurs prix du marché avec la technologie la plus avancée, sans parler d'un help desk et d'un service SAV disponibles 24h/24, 7 jours /7 qui caractérisent notre offre», a déclaré M. Tarek Lassadi, directeur général de Splendid Tours, à l'occasion de la cérémonie de lancement de la plate-forme.

Pour les agences de voyages, Resabo se distingue par sa simplicité inspirée des grands sites B2C à l'international, ce qui va leur octroyer un nouveau niveau de performance avec des fonctionnalités novatrices de dernière génération en adéquation totale avec les attentes du marché.

«Resabo entend participer à la restructuration du marché avec cette position claire de grossiste qui vient étoffer l'offre des agences de voyages en leur permettant de rentabiliser leur activité et qui pourront, désormais, leur permettre d'appliquer des marges confortables tout en ayant des prix particulièrement compétitifs», a encore ajouté M. Lassadi.

Soucieux d'assurer à ses partenaires un suivi en temps réel et une assistance irréprochable, Resabo annonce par la même occasion la mise en place d'une équipe d'assistance et d'accompagnement complètement dédiée aux requêtes des agences et appuyée par un système de tchat permettant une interaction instantanée avec ses experts pour les guider vers la meilleure offre possible ou intervenir à tout moment lors du séjour ou après le retour des vacances.