Tunisie: Une belle initiative

Leur tout dernier projet est «Oasis créatives» soutenu par Tfanen qui est un projet d'appui au renforcement du secteur culturel, financé par l'Union européenne dans le cadre du Programme d'appui au secteur de la culture en Tunisie (Pact) du ministère des Affaires culturelles à travers une collaboration du réseau Eunic (Instituts culturels nationaux de l'Union européenne), mis en œuvre par le British Council.

«Oasis créatives» vise le désenclavement culturel des jeunes de 5 oasis : Chebika, Midès, Nefta, Sidi Bouhlel et Tameghza, avec une ouverture en second lieu sur d'autres oasis du gouvernorat de Tozeur et se déroulera sur deux phases : la première étant celle des résidences qui permettront à des jeunes (75 à 90) issus de ces 5 oasis de profiter gratuitement d'une introduction aux compétences et métiers de l'art à travers trois résidences : Photographie, Vidéographie, et Design produit (objet et meubles) sous l'encadrement d'un artiste tunisien et d'un étranger.

La seconde phase est celle des restitutions des travaux de ces jeunes qui seront exposés lors d'un festival culturel, qui aura lieu du 22 au 24 mars 2019, à Tameghza, où se retrouveront musiciens, artistes, curieux, professionnels et acteurs de la scène culturelle tunisienne et internationale. Une belle manière de créer une dynamique culturelle au sud de la Tunisie, en amenant les différents acteurs à découvrir les richesses régionales. Bon vent!