Afrique de l'Est: Chef Adjoint d'Etat-major - l'Afrique de l'Est connait des Changements

Khartoum — Le Lt-Gén. Essam-Al-Din Al-Moubarak, Chef Adjoint d'Etat-major des Forces Armées, a déclaré que l'Afrique de l'Est témoigne de nombreux Changements, Défis et Changements Géopolitiques que "Nous espérons que la Sécurité et la Paix seront reflétées dans la Région grâce à leurs Réponses à Divers Problèmes et Défis ", a-t-il déclaré.

"Le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine (CPSUA) a imposé la Nécessité de Résoudre les Problèmes de la Maison Africaine en cas de Catastrophes dans la Région", a déclaré le Chef d'Etat-major Adjoint lors de la Séance d'Ouverture des Réunions d'Experts des Forces de l'Afrique de l'Est (FIAS), qui a débuté ce Jeudi à Khartoum, le premier parmi les Mécanismes Régionaux de l'Union Africaine.

Il a appelé les Experts à faire Davantage pour Maintenir ce Statut en Maintenant ces Forces en Développant des Politiques et des Programmes Flexibles et en soulignant l'importance de s'appuyer sur les Atouts Existants en termes de Contributions et de Soutien, en plus de la Répartition des Opportunités de Formation entre les Etats membres.

Essam-Al-Din a félicité les Efforts de l'UA, les Amis et les Partenaires de la FIAS pour leur Soutien Continu à la FIAS, et a invité les Experts à faire tout leur Possible pour Formuler des Recommandations Permettant de Renforcer les Capacités des Forces de l'Afrique de l'Est et de leurs différentes Composantes.