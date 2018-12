Soudan: PVP appelle à poursuivre la Campagne de Collecte d'Armes

Khartoum — Le Premier Vice-président de la République, le Lt. Gén. Bakri Hassan Saleh, a appelé le Gouvernement de l'Etat du Sud-Darfour à poursuivre sa Campagne de Collecte d'Armes et de Stockage des Véhicules à Quatre Roues Motrices dans cet Etat jusqu'à la Sécurité et la Stabilité du pays et il été informé à sa réunion avec le Wali de l'Etat du Sud-Darfour, l'Ing. Adam Al-Faki sur les Résultats du récent Tournoi Scolaire National à cet Etat.

Adam Al-Faki a informé le Premier Vice-président de la Situation Sécuritaire et de la Stabilité dont jouissait son Etat et des Résultats Positifs du Tournoi Scolaire, tout en intensifiant les Efforts en matière de Retour Volontaire et Mise en fin au Déplacement et au Refuge, ainsi que consacrer l'Arme et la mettre entre les Mains des Forces Armées après le Rassemblement des Citoyens.