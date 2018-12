Soudan: La conclusion des pourparlers Russo-Soudanais

- La sixième session du comité ministériel mixte Soudano-Russie pour la coopération commerciale et économique a conclu ses activités, mercredi dans la capitale russe Moscou.

La partie soudanaise a été présidée par le ministre du pétrole, du gaz et des minéraux, Azhari Abd Al-Gadir, tandis que la partie russe est dirigée par le ministre des ressources naturelles et de l'environnement Dimitri Kobilkin.

Dimitri a noté que son pays considérait le Soudan comme un partenaire important pour la coopération conjointe, saluant les résultats obtenus dans les travaux du comité et le développement spectaculaire des relations entre les deux pays et le niveau élevé des échanges commerciele.

Au cours des délibérations, un accord a été conclu pour signer un note d'entente pour la réhabilitation de silo à grains de Gedaref et de Port Soudan, et le ministre russe a payé les travaux de les sociétés Kush et M. Invest et Ross Dragment dans le domaine minier, indiquant qu'un accord sera signé entre la société RU-Golgia et le ministère du pétrole et du gaz et minéraux soudanais afin de la construction d'une raffinerie de pétrole à Port-Soudan.

Il a annoncé l'intérêt d'un certain nombre de sociétés russes dans le secteur de l'énergie et les chemins de fer au Soudan, et a affirmé l'engagement de la Russie à fournir des possibilités de formation pour le Soudan dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire ainsi que les universités et les bourses d'études supérieures.