Soudan: Le pays participe aux réunions du conseil ministériel arabe pour le tourisme

Khartoum, 13 Déc. 2O18 (SUNA)- Le ministre d'État du ministère de la culture, du tourisme et des antiquités, Dr. Mustafa Mahmoud accompagné par Osman Imam Mohammed, directeur du département du tourisme, ont participé aux réunions du conseil ministériel arabe pour le tourisme et à la réunion conjointe des ministres du tourisme et des ministres de la culture des pays arabes, qui a eu lieu à Alexandrie, en Egypte, les 10 et 11 décembre.

Dans une déclaration à la SUNA, un certain nombre de décisions ont été prises, la plus importante étant la révision et la modernisation de la stratégie arabe pour le tourisme dans une période n'excédant pas trois mois.

Une commission présidée par le ministre du tourisme d'Egypte et l'appartenance à un certain nombre de pays dont le Soudan à cet effet et d'autres décisions concernant l'adoption de normes de qualité du tourisme pour les agences de voyages et l'adoption de la ville d'Al-Ahsa comme capitale du tourisme en 2019.

L'ancien Secrétaire général de l'organisation mondiale du tourisme, Taleb Al-Rifai, de la Ligue arabe, a été honoré de ses efforts pour développer le tourisme dans le monde arabe et dans la planète.

L'Ambassadeur Dr. Kamal Hasan, sous-secrétaire général de la Ligue arabes pour les affaires économiques a assisté aux réunions en tant que représentant du Secrétaire général de la Ligue arabe.