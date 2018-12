Tunisie: Une victoire et ça repart !

Le CA était en quête de rachat. Inconstant et inquiétant depuis le début de la saison, le club de la capitale avait connu un entame de parcours mouvementé avant de rompre avant-hier avec cette sinistrose ambiante qui l'avait plongé dans l'incertitude.

Il faut dire que les accrocs à répétition avaient jusque-là fait tache, précipitant le départ du technicien José Riga et installant le CA dans la crise. L'effet C1 est ensuite passé par là.

Le CA s'est redressé et Ellili a mis de l'ordre dans la maison.

Face à la JSK, les Clubistes ont relancé la machine en retrouvant le goût de la victoire au terme d'un match disputé. L'adversaire, quant à lui, n'était pas dans un grand jour.

Peu convaincante, loin de la maîtrise dont elle avait longtemps fait preuve depuis le début de la saison, la JSK s'est inclinée face à un adversaire coriace et rigoureux. En l'absence de Khélil, Ifa, Jaziri et Sasrako, certains habituels chauffeurs de banc clubistes ont profité de l'occasion pour marquer des points dans l'esprit du staff technique. Lâabidi, Mcharek, Ayachi et Salhi ont su maîtriser leurs vis-à-vis et faire le job comme on dit.

A Kairouan, ce CA-là a eu le mérite de ne pas subir et de faire le break dès qu'il en a eu l'occasion. Encore une fois, quand il est en forme, Chamakhi fait parler la poudre. Oussama Darragi, à la baguette, gratte un nombre important de ballons et met les siens dans de bonnes situations de conclure. A eux seuls, ces deux trublions ont construit la victoire du CA. Peu inquiétés par des Kairouanais combatifs, mais limités, les Clubistes ont par la suite géré sans forcer, portant l'estocade en temps voulu.

Par moments, quelques éclairs aghlabides ont donné l'illusion d'un retour dans le match. En vain toutefois. Le CA tenait à sa victoire.

La machine offensive n'est plus rouillée

Pour un match de rachat (du moins en championnat), le CA a assuré l'essentiel en s'imposant et en engrangeant de la confiance avant le moment de vérité face aux Soudanais.

Pour revenir au périple clubiste à Kairouan, l'attaque a répondu présent, la défense a globalement tenu bon et le milieu s'est montré plutôt dense et compact. Mais voilà, le CA doit maintenant grandir, avancer et se hisser au niveau exigé.

Le haut niveau de la C1 demande un surcroît de solidarité, de présence et de prestance. Certes, avec l'infirmerie qui affiche complet, Chiheb Ellili devra trouver les clés pour ne pas se faire piéger ce week-end. Sauf si les alternatives lancées à Kairouan ont apporté des éléments de réponse sur le terrain.

Face à Al Hilal, il faudra persévérer et inscrire la progression d'ensemble dans la durée. Un fait est certain cependant. Maintenant, les Clubistes peuvent se pencher sereinement sur l'important duel à venir en C1. Quant au plateau technique, il peut souffler. La machine offensive n'est plus rouillée et les tauliers alignés ont tous répondu présent.

Du « peps » et de l'efficacité !

Globalement, les Clubistes auraient même pu creuser un écart plus large, mais l'essentiel reste le succès. Après un mois contrasté par des résultats insuffisants, le CA voulait repartir de l'avant.

Ce fut fait avec mérite et fortes convictions.

Volets individualités, l'on retiendra encore et toujours la technique et la finesse de Darragi, ainsi que l'efficacité et le talent de Chamakhi. Mais aussi de la puissance et de la détermination d'un onze qui revient de loin après tout ce qu'il a vécu comme scénarios depuis quelque temps déjà. Enfin, une autre remarque s'impose. Lors de sa première série de matchs de L1, le CA dominait parfois outrageusement ces rencontres en première mi-temps, au point de tutoyer les 75% de possession (face au ST et contre le SG).

Sauf que dans cette période de mainmise sur le match, cette supériorité ne s'est pas traduite au tableau d'affichage, malheureusement le plus souvent par maladresse !

En clair, la pointe (Sasrako) se cherchait encore et les milieux de terrain cadraient rarement leurs frappes.

Maintenant, le schéma est quelque peu le même, mais les hommes ont changé ! Puis, il faut dire aussi que les relations techniques entre milieux de terrain se font plus précises et donc les occasions plus nombreuses !