Tunisie: Il n'y a pas photo... !

USM: Jrad, Mechmoum, El Kout, Hichri, Dsiri, Zouhir, Chtioui (Kacem), Mosrati (Sabbahi), Messaïdi, Kabbou, Amri (Silla).

UST: El Kourdi, M'hamedi, Yalé (Miladi), Khaloui (K. Khalfa), Fares, H. Khalfa, Khraïfi (Abdesslam), Zakkar, Diakité, Miladi, Med Ali Khaloui.

Devant une assistance assez faible après la levée du huis clos par la LNF et la permission seulement aux abonnés d'assister au match de la 12' journée opposant l'USM à l'UST dans une confrontation à quitte ou double pour les «Bleus» sans le moindre succès depuis le début de saison et optant carrément pour l'offensive, les protégés de Dridi acculèrent dès l'entame des débats leur adversaire du jour dans ses derniers retranchements. Très en forme, Messaïdi, le plus en vue, mettra la défense sudiste à rude épreuve. Mais la forme étincelante de son gardien de but El Kordi a privé les «Bleus» d'ouvrir le score suite au coup-franc bien placé tiré par Messaïdi (2')... Cinq minutes plus tard, Mechmoum qui a pris la place d'Arfaoui sur le flanc droit s'infiltre et centre mais Amri rate l'aubaine. Et la pression des camarades de Hichri continua de belle manière grâce à la mobilité de Chtioui très combatif et la clairvoyance de Messaïdi, l'homme à tout faire en cette période initiale... En face, l'UST, très recroquevillée derrière, obtient sa première occasion à la 27' lorsque Khalaoui bien servi par Diakité tire en force mais Jrad sauve avec brio. Le même Jrad sauva un but certain après la déviation de Diakité 29'. Sentant le danger, Hichri et consorts se ruèrent vers l'attaque et à la 34' Messaïdi suite à une-deux avec le rapide Kaddou obtint un penalty indiscutable qui se charge de le transformer en but... à la grande joie des présents (35')... Une ouverture du score qui donna des ailes à Kabbou lequel, alerté par Chtioui, brûla la politesse de son vis-à-vis Yalé pour servir sur un plateau Amri qui double la mise (40') d'un tir imparable... C'est la délivrance à Ben Jannet après ce deuxième but venu couronner les efforts des «Bleus» complètement métamorphosés...

Messaïdi tue le match...

Après la pause, les protégés de Dridi continuent sur le même rythme malgré la montée de l'adversaire d'un cran pour espérer revenir dans le match... Après le ratage monstre de Amri qui a privé les siens d'un troisième but (50'), Messaïdi, l'homme du match et suite à un effort personnel, triple la mise avec un très beau but (60')... L'UST est assommée et même les changements opérés par S. Kasri n'apportent rien de nouveau... devant une équipe locale déchaînée... A la 65' et sur un contre rapide de Kabbou qui sert Messaïdi libre de tout marquage pour réussir le quatrième but de la partie et son troisième personnel.

La suite du match est devenue une formalité puisque l'UST et en dépit des tentatives de Diakité, Khalfa et Zakkar n'a pas pu même sauver l'honneur. Enfin le déclic a eu lieu et avec cette victoire amplement méritée et l'USM a non seulement réussi son premier succès depuis le début de la saison mais a aussi commencé l'opération sauvetage et de la plus belle manière...