Tunisie: Autant d'espoir que de certitudes

Il faut dire que ce qui est demandé à ce niveau tourne autour du jeu, du comportement des joueurs et de leur mode d'emploi. De l'efficacité, de la rigueur. Mais également des choix les plus appropriés.

L'idée est bien là : l'Espérance abordera la Coupe du monde avec une stratégie et une lecture de jeu complètement différentes. La force de l'équipe dans une entreprise pareille devrait de toute évidence tenir compte de l'idée qu'elle pourrait se faire du jeu et des approches à la fois techniques et tactiques. Au-delà des attentes et des appréhensions, l'EST devrait penser à la recomposition de ses priorités. Aussi bien dans le choix des joueurs que celui qui a trait aux conceptions tactiques.

A quelques éléments près, l'on connaît l'équipe type qui ouvrira cette compétition. Mais l'on devrait surtout connaître surtout tout ce qui est de nature à permettre aux joueurs de s'attacher davantage au terrain. Quel qu'en soit le contexte...

Avant le Mondial, la formation «sang et or» est parvenue à se ressaisir, à optimiser son jeu et à se libérer, notamment lors de la double confrontation en Ligue des champions face à Al Ahly. Il paraît qu'à un stade de la compétition, on se renouvelle, on se régénère. Aujourd'hui, c'est un véritable bataillon qui est en ordre de marche. Un groupe qui vit autant d'espoirs que de certitudes.

L'on comprend par là qu'un nouveau monde devrait naître. Que de nouvelles perspectives se dessinent, que l'équipe essaie presque tous les profils de jeu et d'accomplissement qu'exige le haut niveau.

Déjà, l'Espérance nous a offert d'édifiants exemples de surpassement et de générosité dans l'effort. Il n'en demeure pas moins que ses possibilités et ses limites dépendent de la manière avec laquelle elle devrait parfois gérer ses matches en Coupe du monde. Du début jusqu'à la fin.

Le mérite des «Sang et Or» ne devrait plus aujourd'hui se définir uniquement sur le plan local. Même s'il convient de souligner l'existence de certains dispositifs, il s'agira désormais de se revendiquer comme appartenant au haut niveau. La finalité étant de créer une dynamique plus élevée.

L'EST a prouvé qu'elle peut être capable de dérouler un football multiforme, à géométrie variable. Quelque chose nous dit aussi qu'elle est en mesure de dégager une plus grande tonalité, et que rien n'empêche que l'enjeu dans lequel elle se lance fasse partie du jeu. Il est évident que tout cela ne peut que découler d'une certaine cohérence. D'une adhérence et d'une mobilisation à toute épreuve.

Surtout que l'équipe a déjà prouvé qu'elle sait être efficace. Comme elle sait aussi gagner. Il faut dire que lorsque le talent et la forme se doublent d'efficacité et que l'on s'inscrit dans une alternative de rigueur, la palette et les choix deviennent plus larges.

Les véritables besoins et impératifs d'une épreuve comme la Coupe du monde ne sont plus ignorés à l'EST. Du moins d'après ce qu'on a pu constater sous l'effet de choix et d'orientations adéquats.