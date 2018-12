Tunisie: Le coût de la transition ou le prix de la dignité

Naturellement, il était question de débattre de questions économiques. Et ainsi en présence d'un très grand nombre d'économistes, le problème de la transition a été abordé. Deux interventions étaient présentées l'une par le Pr Mustapha Kamel Nabli et l'autre par M. Ahmed El Karam (président du directoire d'Amen Bank).

L'exposé de M. Kamel Nabli portait sur le coût économique de la transition politique, en retenant un certain nombre d'alternatives (prolongation de tendances, taux de croissance constant, etc.). Le Pr Kamel Nabli, de façon brillante, évalue le coût de la transition pour conclure que quel que soit le cas de figure retenu, la perte économique après 2011 est sans appel. Les données chiffrées ne trompent pas et rendent compte d'une véritable crise économique et sociale: hausse des prix et perte de pouvoir d'achat, nombre de plus en plus croissant de chômeurs, dégringolade de la valeur du dinar, déficit commercial, dette publique plus qu'inquiétante, etc. Au point que certains n'hésitent pas à regretter l'ère précédente où, précise-t-on, les classes les plus modestes bénéficiaient de prix maîtrisés et pouvaient ainsi faire face au quotidien sans grandes difficultés. C'est avec ces arguments que l'on procède à la distinction, entre l'avant et l'après-2011 en faisant remarquer que la période d'avant était plus favorable pour les citoyens et pour le pays que celle que l'on vit après 2011.

Fallait-il alors regretter les événements du 14 janvier 2011 qui ont mis fin au régime d'avant? Avant de nous prononcer, nous présenterons quelques réflexions et procéderons à un rappel de certaines expériences de révolutions qui ont eu lieu dans certains pays.

D'abord, il faut préciser que les arguments évoqués en faveur de l'avant-2011 sont essentiellement d'ordre matériel. Or, la vie d'un individu ne peut se réduire à ces seuls aspects si on tient compte de la nature profonde de l'homme. L'homme, comme le rappelle Sartre dans un de ses écrits, est essentiellement fait de liberté, elle est son fondement ontologique. Dans cette veine, l'histoire nous montre que partout à travers le temps, des populations soumises n'ont cessé de lutter pour retrouver leur liberté. Dans le temps lointain, c'était la révolte des esclaves avec la tentative de Spartacus vers 70 av-J.C, comme cas le plus illustre de cet aspect. Plus proche de nous et avec des données différentes, la période récente a été caractérisée par des luttes d'indépendances où des peuples soumis par d'autres se sont battus pour libérer leurs pays de l'emprise étrangère. Au niveau individuel, ces luttes ont permis aux individus d'acquérir un statut autre que celui d'indigène. Mais pour un grand nombre de pays, échapper au statut d'indigène (ou pire encore en Algérie, où on est passé d'indigène à bicot puis enfin à raton) a impliqué un coût terrible, un prix à payer qui s'est traduit par des milliers de morts (en Algérie, les pertes humaines sont évaluées à un million de personnes) par la torture, par la destruction et la dévastation de villages entiers

Devant tant d'horreur, de douleur, de souffrance, valait-il mieux accepter son statut d'indigène soumis et très souvent méprisé par l'occupant? La réponse s'impose d'elle-même sauf pour les privilégiés parmi les indigènes, riches possédants et souvent proches du pouvoir.

Des révolutions dévastatrices

Aujourd'hui, peu de pays sont dans la colonisation à l'exception notoire de la Palestine qui n'a cessé de lutter pour faire reconnaître ses droits. Mais le chemin à parcourir est long et le prix à payer est lourd comme ce fut le cas d'autres révolutions, en particulier celles vécues en Russie en 1917 et en France en 1789. Ce sont des pays de vieille civilisation mais qui étaient caractérisés par des structures socioéconomiques figées avec un rapport de dominant à dominé.

Dans les deux cas, la Révolution a été sanglante, meurtrière, dévastatrice. En Russie, devenue Union Soviétique, le nouveau pouvoir, à sa tête Staline, a fait exécuter des centaines de milliers de personnes et a fait jeter dans le Goulag des centaines de milliers d'autres.

Le cas a suscité la réflexion d'un éminent intellectuel français, Raymond Aron qui dans un ouvrage intitulé «18 leçons sur la société industrielle» a essayé de montrer que la Révolution d'octobre était inutile. Pour ce faire, l'auteur fixe d'abord un objectif de développement à atteindre, à savoir la part de la main-d'œuvre employée dans l'industrie comme critère de développement si elle s'élève à 45%. Puis il s'adonne à un exercice de simulation à partir des données de l'économie russe de 1913 pour montrer que sur la base de cette projectionn l'économie russe aurait atteint en 1954 cette proportion de main-d'œuvre. S'agissant de l'économie soviétique, celle-ci a obtenu le même résultat de cette même année. Et R.Aron de conclure qu'il était possible de faire l'épargne d'une révolution avec son cortège de morts, de souffrance, de douleur, de privation...

La démarche de l'auteur, à la considérer telle quelle, semble convaincre plus d'un, mais en tenant compte d'autres événements, il y a lieu de nuancer fortement l'appréciation de R. Aron sur la révolution soviétique.

En fait, sans la révolution, l'Union Soviétique aurait cessé d'exister en tant qu'État-nation car dès la prise du pouvoir par les Bolchéviques, les pays occidentaux ont cherché à renverser le nouveau pouvoir. Celui-ci a pris conscience de la nécessité de doter le pays d'armes modernes. Cette conviction s'est raffermie lorsqu'il était devenu évident qu'une guerre mondiale était en gestation. Face à ce danger potentiel, l'Union Soviétique a installé une industrie lourde à même de fabriquer des armes, chars, canons, avions, etc. et c'est grâce à cet effort gigantesque que l'Union Soviétique a pu faire face à l'invasion allemande de 1941 avec une armée puissante et un matériel de guerre des plus modernes. Cette armée avait un objectif déclaré par Hitler, à savoir détruire l'État Soviétique et utiliser son territoire comme espace vital (lebenschraum) pour l'Allemagne. Le funeste projet allemand n'a pu être réalisé grâce à la résistance de l'armée soviétique. Ainsi n'étaient la révolution et l'effort de guerre qu'elle a rendu possible, l'Union Soviétique aurait été anéantie et aurait cessé d'exister en tant qu'entité étatique.

En France, la révolution de 1789 fut tout aussi sanglante, meurtrière, dévastatrice. Des exécutions se faisaient par milliers, en particulier au cours de la terreur mise en œuvre par Robespierre à l'époque à la tête du Comité de salut public.

Mais la révolution a jeté les bases d'un ordre nouveau. Celui-ci ne pouvait être mis en œuvre dans le temps court car la transformation d'une société est une œuvre de longue haleine impliquant des situations de divers ordres provoquant de l'instabilité et de la violence. Cet ordre nouveau conçu par la révolution (consigné entre autres dans la Déclaration des droits de l'Homme) a mis près d'un siècle pour s'imposer avec la IIIe République à partir de 1871. Cet ordre est à l'image de ce qu'est la France d'aujourd'hui, soit un pays de droit, un pays démocratique, un pays qui respecte les libertés individuelles et publiques et où les individus sont devenus citoyens donc égaux devant la loi. Tel est l'acquis immense de la révolution de 1789. Fallait-il la regretter et préférer l'ancien régime où une grande partie de la population vivait avec le statut de serf soumis, ou au contraire ne fallait-il pas payer un prix pour survivre dans le cas de la Russie et pour avoir la société de liberté et de démocratie dans le cas de la France?

Le prix de la dignité

Dans les pays nouvellement indépendants, les forces économico-sociales en présence ont sécrété des régimes autoritaires ne laissant aucun espace à une expression autre que celle imposée par les pouvoirs en place, et toute opposition est réduite au silence et/ou réprimée. Et c'est tout un peuple qui est mis au pas, c'est-à-dire soumis, et les régimes en place fonctionnent sur la base du clientélisme avec des rapports interpersonnels entre agents avec absence de règles de droit applicables à tous. En contrepartie, ces régimes assurent un minimum aux classes modestes en maîtrisant les prix, en subventionnant les produits de première nécessité et en favorisant des soins dans les hôpitaux à tarifs réduits. Mais assez souvent, ces régimes connaissent des difficultés et n'arrivent plus à assurer ce minimum pour tous de sorte qu'un grand nombre de personnes se trouve dans le besoin tout en étant en état de soumission.

Peut-on vivre dans ces conditions en tant que personne digne? Peut-on se contenter de n'avoir à satisfaire que des besoins matériels tout en étant réduit au silence, tout en vivant dans la peur de la répression, en un mot en étant soumis? Arrive un moment où l'ensemble du corps social réagit en un sursaut généralisé et spontané et met fin à un régime qui tenait ce corps en état d'infériorité. En réagissant ainsi, ce corps récupère sa dignité ?

Aujourd'hui, après 2011, la Tunisie vit une dégradation économique et sociale sans précédent, la misère s'installe, le nombre de chômeurs augmente, la pauvreté atteint des couches de plus en plus larges. N'est-ce pas le prix que nous devons payer, le prix de la dignité pour vivre de façon digne ?

Ce que l'on souhaite et pour lequel on doit se mobiliser, c'est qu'il faut agir pour écourter le temps du prix à payer et pour permettre au nouvel ordre de s'établir de façon durable.

Ce nouvel ordre dont les fondements s'expriment par l'affirmation des libertés individuelles, le respect de la règle de droit et le fonctionnement des institutions sur une base démocratique. Seulement, ce nouvel ordre ne peut s'enraciner que si parallèlement, des mesures et des réformes économiques sont prises et mises en œuvre pour permettre à l'économie de fonctionner efficacement en adoptant un nouveau modèle de développement.

Celui-ci devrait, en plus de l'ouverture nécessaire sur les marchés extérieurs, car notre pays est un État d'interdépendance, élargir le marché local en intégrant les régions de l'intérieur jusque-là délaissées. Avec un marché élargi, les rendements d'échelle deviennent possibles, la production peut être diversifiée et accrue, offrant ainsi de nouveaux emplois.

Dans cette perspective, l'État est appelé à jouer un rôle majeur car il lui appartient de développer l'infrastructure du pays qui permettrait de mailler les régions et les rendre ainsi attractives favorisant l'implantation d'entreprises.

Un tel programme prendrait forcément du temps pour être réalisé et nous avons intérêt à l'entreprendre au plus tôt pour écourter le temps du prix à payer pour la dignité.