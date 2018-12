Burkina Faso: An 20 de l'assassinat de Norbert Zongo - Le Collectif marche pour la vérité et la justice

Après un recueillement au cimetière de Gounghin, lieu où a été inhumé Norbert Zongo alias Henry Sebgo et ses trois compagnons, rendez vous a été donné à la Place de la nation pour une marche meeting. En cette journée de 13 décembre, ils étaient nombreux à répondre à l'appel des deux organisations pour commémorer les vingt ans de la disparition du directeur de publication de l'Indépendant.

Placée sous le thème « 20 ans après, renforçons la lutte pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons et contre l'impunité des crimes de sang et des crimes économiques », cette commémoration, selon Chrysogone Zougmoré, responsable du Collectif et président du MBDHP, se tient dans un contexte marqué par l'aggravation de la situation sécuritaire que vit le pays et le renforcement de sa domination par la présence de forces militaires étrangères sur notre sol mais aussi à travers les ingérences économiques flagrantes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

C'est pourquoi, face à ces problèmes, le président du MBDHP a rappelé au gouvernement qu'à travers leurs actes et dans la conduite de leurs actions, qu'ils aient à l'esprit les pertinentes dispositions de l'article 35 de la déclaration française qui souligne ceci : « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ».

A en croire M. Zougmoré, en 20 ans il y a eu des acquis engrangés tels l'insurrection populaire, la réouverture du dossier et l'inculpation de trois des suspects sérieux identifiés par la commission d'enquête indépendante, l'avis favorable de la justice française sur l'extradition de François Compaoré, le baptême de rue et d'université au nom de l'illustre disparu. Malgré ces avancés, Chrysogone Zougmoré dit attendre toujours que vérité et justice se fassent. « Nous sommes convaincus que tôt ou tard François Compaoré viendra répondre de ses actes devant la justice burkinabè » espère t-il.