Burkina Faso: RCK # ASFA-Yennenga - Un choc de grands qui cherchent le maintien

Le Fasofoot entre dans sa 14e journée, et le choc du week-end, c'est le match entre le Rail club et l'ASFA-Yennenga. Ce samedi à 17h 45 au stade du 4-Août, Faucons et Yennenguistes vont s'affronter avec pour ambition, disent-ils, d'assurer leur maintien.

En temps normal, on aurait dit que l'ASFA-Yennenga et le Rail club du Kadiogo tiennent un langage démagogique. Tellement leur discours paraît trop minimaliste.

En effet, lors de la traditionnelle conférence d'avant-match, les 2 formations ont tenu un langage pour le moins étonnant : «Le RCK joue le maintien. C'est le nouveau RCK, ce n'est pas l'ancien. Après avoir perdu plusieurs joueurs et recruté des jeunes joueurs, on attend le fruit du travail».

Ce sont là les mots de Rachid Compaoré, l'entraîneur des gardiens du Rail. Pour lui, le club est dans une dimension différente de celle qu'Amado Traoré avait construite.

Côté ASFA-Y, c'est à peu près le même son : «L'an passé, nous avons passé des périodes difficiles. C'est année, l'objectif est le maintien. Après, tout ce qu'on gagnera sera du bonus». Ces mots viennent de Djibril Diallo, également entraîneur des gardiens de son club.

Ces 2 équipes vont s'affronter ce samedi 15 décembre du stade du 4-Août dans le cadre de la 14e journée du Fasofoot. L'ascendant est du côté des ASFAsiens, car non seulement ils devancent leur adversaire du jour d'un point (22 contre 21), mais en plus, les Vert et Jaune sont dans une bonne dynamique.

«On n'a jamais sous-estimé un adversaire, et quand on va à un match, c'est avec l'esprit de le gagner. Nous allons montrer au RCK de quoi nous sommes capables, et cette victoire, nous allons la remporter» selon Djibril Diallo.

Rachid Compaoré, lui, pense que jouer contre l'EFO ou l'ASFA-Yennenga, c'est faire un grand match. Et là, il faut prier pour ne pas perdre.