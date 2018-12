Congo-Brazzaville: Fêtes de fin d'année - Ambiance morose dans les différents marchés de Pointe-Noire

A quelques jours des festivités, les vendeurs attendent toujours les acheteurs qui ne se pressent pas encore.

Les fêtes de fin d'année sont des moments de joie, de partage et du vivre ensemble pour de nombreuses familles. Autrefois à cette période de l'année, la ville océane était très brillante et son surnom enchanteur de "Ponton la belle" prenait tout son sens. Les rues et avenues emblématiques de la ville s'illuminaient et les vitrines de grands magasins se paraient de décorations de Noël et de bonne année. Aujourd'hui malheureusement, rien n'est plus comme avant. À quelques jours seulement des réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre, Pointe-Noire reste encore timide, le sapin de la ville n'est pas encore dressé et dans les marchés, l'ambiance ne rassure pas.

L'affluence des clients étant timide dans les marchés, les vendeurs s'impatientent. Interrogé, Adrien, vendeur au grand marché, atteste que les ventes ne sont pas encore assez satisfaisantes. Selon lui, beaucoup de présumés acheteurs se présentent, débattent du prix, mais promettent de revenir avant de quitter le marché sans rien acheter.

Cette situation, explique-t-il, serait due au manque de ressources suffisantes pour acheter les jouets alors que les prix sont raisonnables. « Les marchés peinent à remplir du monde, on s'attend à une accélération de la cadence peut-être quelques jours avant les fêtes, si les choses s'amélioraient bien sûr », a-t-il dit tout en gardant espoir.

Contrairement aux années précédentes, où la ville s'imprégnait d'une ambiance festive et magique, grâce à des décorations, sapins, boules de neige artificielles et autres permettant ainsi aux vendeurs de faire de bonnes affaires, cette année les choses sont moroses, les clients traînent les pieds pour faire leurs emplettes.

Il faut dire que la fête de Noël a toujours été une fête particulière partout dans la ville de Pointe-Noire. Elle a toujours été une occasion pour de nombreuses familles de se rassembler à nouveau pour partager des moments féeriques. Ainsi, au jour de la Saint Sylvestre, aussi appelé réveillon du jour de l'An, qui se fête le soir du 31 décembre, les Pontenégrins ont pour habitude de se retrouver entre amis autour d'un dîner festif, parfois associé à une soirée dansante, tout en se souhaitant une bonne année.

Mais avant de pouvoir profiter de ces moments festifs en famille ou entre amis, la hausse des températures est une invitation pour eux à se rendre à la plage pour profiter d'un instant de détente et de fraîcheur dans l'eau.