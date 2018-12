Ile Maurice: Mutually Agreed Retirement Scheme - 16 employés d'AML saisissent la justice

Ils souhaitent prendre leur retraite sous le Mutually Agreed Retirement Scheme (MARS), mais ces 16 employés d'Airports of Mauritius (AML) ont été informés que la date butoir de ce plan de retraite est passée. Ils se sont tournés vers la justice.

Ils sont employés d'AML depuis pratiquement 30 ans. Le 20 septembre 2017, ils ont eu une rencontre avec l'AML Employees Union. Lors de cette Commission for Conciliation and Mediation, il a été décidé que ces 16 employés pourront prendre leur retraite au moment voulu contre un «severance payment.» «Or, une communication avait été faite nous informant que la date butoir pour l'application était le 30 mars 2018» disent les plaignants dans leur mise en demeure rédigée par Me Kaviraj Bokhoree.

Selon eux, ils n'ont pas été informés de la date butoir pour s'enregistrer, et cela constitue un abus de procédure. «We have the legitimate expectation for the applications under MARS to be considered reasonably and favourably» précisent-ils dans le document.