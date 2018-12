Ile Maurice: Barkly, une ZEP au top

Fabruzola Médor, qui habite Résidence Barkly, s'est distinguée lors de l'examen du PSAC.

Celle qui, jusqu'à tout récemment allait à l'école de la Zone d'éducation prioritaire (ZEP) de Barkly, a obtenu de très bons résultats, en se distinguant dans toutes les matières examinées. Sa mère, Francesca Médor, se dit très émue et joyeuse. «Elle était stressée avant les examens mais son père et moi avons tout fait pour lui apporter réconfort et soutien», déclare cette maman très fière.

Seule fille d'une famille de six enfants, Fabruzola aime se cultiver et connaître de nouvelles choses. Durant ses examens, sa maman et son papa, femme de ménage et chauffeur de profession respectivement, l'ont laissé regarder un peu la télé et joué avec ses frères avant qu'elle ne fasse ses révisions. Pour eux, c'était tout aussi important qu'elle soit détendue. Disciplinée, Fabruzola se réveille à 6 h 30 du matin et avant de se préparer pour aller en salle d'examens, elle révise ses notes.

L'école ZEP de Barkly, qui avait présenté 14 candidats, a eu 78,5 % de réussite. Soit le deuxième meilleur pourcentage de réussite des écoles ZEP, derrière l'école Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, à Rodrigues. Selon Sendy Ravina, présidente de l'association parents enseignants, c'est une immense joie pour Barkly. «Beaucoup pensent du mal de l'endroit et de l'école mais voilà, les enfants ont vraiment très bien travaillé» explique-t-elle.