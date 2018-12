Maroc: Une experte des droits de l'homme des Nations Unies en visite au Maroc pour enquêter sur le racisme et la discrimination

communiqué de presse

Genève — - La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le racisme se rendra au Maroc du 13 au 21 décembre 2018 pour examiner les efforts déployés par le pays visant à éliminer les inégalités et la discrimination raciales.

« Ma mission au Maroc, qui comprendra des visites à Rabat, Tanger, Tétouan, Agadir et Casablanca, portera sur tous les aspects des inégalités raciales qui constituent un obstacle à la pleine jouissance des droits de l'homme », a déclaré Mme E. Tendayi Achiume. «Je rechercherai à recueillir dans le pays des informations sur des possibles incidents de racisme et d'intolérance qui y est associée, ainsi que sur les formes structurelles de discrimination et d'exclusion».

La Rapporteuse examinera la situation des peuples amazighs au Maroc, ainsi que les expériences de vie des Marocains de peau noire, des juifs et des autres minorités.

La visite de l'experte indépendante au Maroc commence quelques jours à peine après la tenue à Marrakech de la Conférence intergouvernementale d'adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. « Je compte suivre de près la situation des réfugiés et des migrants en matière de discrimination, de xénophobie et d'intolérance », a déclaré Mme Achiume.

Au cours de sa mission officielle, Mme Achiume organisera des consultations avec la société civile au cours desquelles elle rencontrera un large éventail de parties prenantes, notamment des acteurs de la société civile, des représentants communautaires et des victimes de racisme et de discrimination. Elle s'entretiendra également avec des représentants du Gouvernement.

« J'ai particulièrement hâte d'entendre les points de vue des femmes, des jeunes, des chefs religieux, des réfugiés, des migrants, des personnes privées de liberté, des personnes handicapées et d'autres personnes qui sont souvent sujets à des formes multiples de discrimination, en plus de la discrimination raciale et ethnique», a déclaré Mme Achiume.

La Rapporteuse spéciale tiendra une conférence de presse le 21 décembre 2018 à 11h30 pour faire part de ses observations et recommandations préliminaires. Cette conférence de presse aura lieu à l'Hôtel La Tour Hassan, 26, Avenue Chellah, Rabat. L'accès à la conférence de presse sera strictement limité aux journalistes.

Mme Achiume présentera un rapport complet de sa visite au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en juillet 2019.

SOURCE Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme