Afrique: Prix mondial de l'Enseignant - Un Sénégalais parmi les 50 nominés

Dakar — Assane Ndiaye, lauréat de l'édition 2017 du Grand Prix du chef de l'Etat pour l'Enseignant, vient d'être sélectionné parmi les 50 nominés pour l'édition 2019 du Prix mondial de l'Enseignant (Global Teacher Prize), a appris l'APS.

Dans un communiqué, le ministre de l'Education souligne qu'en annonçant, ce jeudi la sélection de Assane Ndiaye parmi les 50 nominés, la Fondation Varkey, initiatrice du Prix mondial de l'Enseignant, note que "sa carrière a fait de lui, dans le pays (le Sénégal), une référence pour sa persévérance, son dévouement, son ambition et son engagement à assurer une bonne éducation aux enfants malgré des ressources limitées".

Selon lui, "cette nomination de Assane Ndiaye dans le Top 50 des meilleurs enseignants du monde, en même temps qu'elle récompense ses mérites personnels, témoigne de la crédibilité et du sérieux du Grand Prix du chef de l'Etat pour l'Enseignant qui voit ainsi son premier lauréat être reconnu aussi, au plan mondial, comme un enseignant exceptionnel".

"Elle est aussi un motif de fierté pour notre pays et une consécration éloquente de la décision prise par le Chef de l'Etat, le Président Macky Sall, d'instituer ce Grand Prix qui participe de la valorisation de la fonction enseignante", a-t-il ajouté.

M. Ndiaye, actuellement professeur d'enseignement secondaire en lettres modernes au Lycée ex Collège d'Enseignement moyen de Mbacké 2, "totalise 28 ans d'ancienneté dans l'enseignement et a été auparavant instituteur adjoint puis instituteur tout en préparant et décrochant au même moment le baccalauréat en candidat libre", selon Serigne Mbaye Thiam.

Comme instituteur, il a servi à l'école élémentaire de Ndieurba dans le département de Podor et à l'école élémentaire de Gouy-gui dans le département de Mbacké.

Le ministre a rappelé que lors première édition de la cérémonie de remise du Grand Prix du chef de l'Etat, tenue le 28 décembre 2017, le président Macky Sall avait souhaité que le Sénégal "participe, les années à venir, au Prix mondial de l'Enseignant".

Le chef de l'Etat qui a joint "le vœu à l'acte" a fait "prendre par le ministère de l'Education nationale toutes les dispositions pour que Assane Ndiaye prenne part à la cérémonie de nomination et de récompense du Lauréat de l'édition 2018 du Prix mondial de l'Enseignant qui s'est tenue à Dubaï les 17 et 18 mars 2018 pour lui permettre de mieux préparer la présentation de sa candidature sa participation à cette prestigieuse distinction", a relevé Serigne Mbaye Thiam.

Le Prix mondial de l'Enseignant, doté d'une récompense d'un million de dollars US (575 millions FCFA) et assimilé généralement au Prix Nobel de l'Enseignement, en est à sa cinquième édition, a rappelé le ministre.

Ce prix, institué par la Fondation Varkey, est destiné à "reconnaître les mérites d'un enseignant exceptionnel qui a apporté une contribution remarquable et exemplaire à sa profession et l'Education ; il vise également à saluer le rôle important que joue l'enseignant dans la société".

Pour l'édition 2018, les 50 nominés viennent de 42 pays et ont été sélectionnés parmi plus de 30000 candidatures venant de plus de 170 pays.

La prochaine étape du processus de sélection du récipiendaire du Prix mondial de l'Enseignant va concerner, au mois de février 2019, la sélection des 10 finalistes parmi lesquels le Lauréat, qui sera annoncé et primé le 24 mars 2019, à Dubaï, lors du Forum mondial sur l'Education et les compétences, a expliqué le ministre.