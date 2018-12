Soudan: Oussama rencontre l'envoyé spécial allemand pour la prévention des crises

Le ministre d'etat au ministère des Affaires étrangères M. Osama Faysal, a rencontré jeudi à son bureau la délégation allemande en visite conduite par l'ambassadeur Eckhart Broz, envoyé spécial allemand pour la prévention des crises, à la suite du retour de la délégation au Darfour, qui comprenait El Fasher et Zalingei.

M. Osama s'est informé de la délégation sur ses entretiens avec le gouvernement du Centre-Darfour et la MINUAD vis-à-vis des efforts déployés par le gouvernement pour consolider la paix au Darfour.

Le ministre d'État a réaffirmé la position de l'État sur l'application à court terme de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur le retrait de la MINUAD, tout en expliquant l'amélioration de la situation au Darfour et les efforts déployés par l'État pour déployer des forces de police et ouvrir des bureaux à la magistrature, au procureur général et aux tribunaux favorable a la mise en œuvre de la loi et l'élimination des abus.

M. Osama a salué les efforts déployés par l'Allemagne pour soutenir les efforts de paix et faciliter la conclusion d'un accord de pré-négociation entre le gouvernement soudanais, le mouvement pour la justice et l'égalité et le mouvement de la libération du Soudan, dans le cadre de l'accord de paix de Doha.

Le minsitre a exhorté l'Allemagne à poursuivre ses efforts au sein du Conseil de sécurité après sa composition non permanente, qui commence au début de la nouvelle année.