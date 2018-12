Cote d'Ivoire: Fédération ivoirienne de Taekwondo - Des clubs contestent à nouveau l'autorité de Bamba Cheick

Une nouvelle crise en gestation. Plus de six mois après la fin des hostilités prononcée par le ministère des Sports et le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, le feu couve toujours au taekwondo.

Dénonçant le refus du président Bamba Cheick Daniel d'appliquer en intégralité les résolutions contenues dans le communiqué du ministre en date du 23 mai 2018, les meneurs de la grave crise survenue en 2016 au taekwondo sont montés, à nouveau, au créneau.

Dans une déclaration lue, mercredi, à Cocody dans les encablures du Lycée Français d'Abidjan, par Me Ibrahima Soumahoro, CN 5ème Dan, les opposants au président élu de la Fédération ivoirienne de taekwondo (FITKD) disent «ne plus reconnaitre son autorité».

Par la voix du président de Sainte-Anne et Elite, ils sollicitent de «toute urgence», une rencontre avec le CNO-CIV en vue de la mise en place d'un «conseil transitoire» pour la reprise des élections dans les plus brefs délais». «La suspension de Me Bamba Cheick et de son comité directeur des compétions olympiques» est également demandée par les contestataires.

En plus d'un «audit de la gestion des comptes de la FITKD portant sur les trois mandats de Bamba Cheick», ils militent pour sa «poursuite en justice» ainsi que de son comité directeur pour «non-respect des statuts et règlement intérieur, faux et usage de faux, usurpation de titre à la tête de la FITKD».

Les adversaires de Bamba Cheick ont également décidé de saisir les autorités ivoiriennes (Le président de la République, le vice-président, le Premier ministre, la cour suprême) et plusieurs autres institutions accréditées en Côte d'Ivoire (le Comité international olympique, la World Taekwondo, l'Union européenne, la Banque mondiale, l'Unicef) pour justifier les motivations de leur action.