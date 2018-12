Soudan: Dr. Faisal - Le mécanisme réclame une nouvelle série de négociations

Khartoum — Le Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine (GMHUA) dirigé par Thambo Mbeki appellera à une nouvelle série de négociations à l'ordre du jour après la fin des consultations avec les parties à la feuille de route, a annoncé le Dr. Faisal Hassan Ibrahim, assistant de président de la République et chef de la délégation du gouvernement pour les négociations.

Le gouvernement soudanais a répondu favorablement à l'agenda présenté sur la constitution et les élections de 2020, qui ont été ajoutées pour mettre fin aux hostilités et aux arrangements sécuritaires et humanitaires, qui ont été approuvées à plus de 85% lors de la précédente ronde de négociations, et il a considéré l'achèvement des consultations comme le début d'une nouvelle phase, indiquant que les réunions consultatives ont réuni un certain nombre d'envoyés internationaux.

M. Faisal a commenté la suspension de la consultation par le mécanisme africain due de la présence des parties non signataires à la feuille de route à Addis-Abeba afin de se réunir avec le mécanisme africain où ils ont passé de longues heures dans la salle de négociations, appelant le mécanisme à publier une déclaration mettant fin aux travaux de consultation.