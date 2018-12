Congo-Kinshasa: "La voix des jeunes Actu" - Le fer de lance et le lance-voix des jeunes congolais !

"La voix des jeunes Actu, nous te baptisons ce jeudi 13 décembre 2018 et te lançons officiellement parmi les médias qui se consacrent à la jeunesse congolaise. Sois le fer de lance des jeunes et leur lance-voix pour crier tout haut ce que notre jeunesse rumine tout bas dans son cœur, victime des adultes, des coutumes et croyances superstitieuses ". C'est donc par ces mots d'alerte et de motivation que ce nouveau magazine a vu le jour sous l'impulsion de son Editrice Générale, Divine Kamaya Mpoyi. Ce mensuel constitue surtout un moyen par lequel les jeunes pourront, au-delà de se faire entendre, s'informer sur les mesures prises en leur faveur, répondant ainsi à leur besoin.

Le vernissage et le lancement officiel du magazine « La voix des jeunes Actu» ont été réalisés par la représentante de la Ministre provinciale du genre, famille et enfant, Shirine Lusangi devant notamment, les Représentant des partenaires gouvernementaux, des organisations non Gouvernementales nationales et internationales, de la société civile, et de plusieurs jeunes venus palper l'effectivité de leur nouvel espace d'expression.

La voix des jeunes Actu voit le jour à un moment où le pays s'engage dans un tournant décisif qui marque une transmission pacifique du pouvoir dans un pays longtemps enclin à la violence, et à des coups d'Etat, qui peine à se frayer une voie parmi les nations.

Au cours de ces dernières décennies, explique Mme Lusangi, les jeunes ont été timidement insérés dans les organes de prise de décision, malgré qu'ils constituent la plus grande frange de la population.

Cette revue apparaît aujourd'hui dans une période où "le manque d'expression de la jeunesse, et le déficit de réponse à leur désidérata est à la base de beaucoup de frustration qui ont conduit certains jeunes sur la rue, dans le banditisme, la délinquance,... ", a-t-elle argumenté. Et ce, souvent parce qu'ils ne se sentent pas compris, pris en compte dans les politiques publiques, dans la vie du foyer, dans leurs écoles ou dans leur société.

Selon Divine Mpoyi, cette nouvelle ambassadrice des jeunes, toutes les sociétés à travers le monde, considèrent l'enfant comme le plus précieux des capitaux pour la perpétuation de l'espèce humain. Mais très peu d'entre elles leur accordent la place et l'importance qui devraient être les leurs.

L'observation montre, en effet, que selon les milieux qui l'ont vu naître, le petit être est surchargé de responsabilité que certains adultes ont, eux-mêmes, du mal à assumer. Notamment, celles de nourrir la famille par la mendicité ou par l'orientation de la jeune fille vers la débauche. En milieux plus reculés, ils sont versés dans le champ familial ou dans des mines d'exploitation artisanale d'or ou de diamant, sans aucun droit, mais accablé de devoirs incompatibles avec leur âge.

Dimension africaine

"Parents et éducateurs, nous reconnaissons tous des cas d'enfants sorciers, torturés et martyrisés par des «serviteurs de Dieu», avec la complicité de leurs parents. Le comble est que nous considérons ces situations comme allant de soi, parce que la victime n'a même pas le droit de pleurer. Des coutumes anachroniques déshéritent et la veuve et les orphelins qui sont, sans ménagement, parfois jetés à la rue et condamnés à subir les offres de la faim au gré des intempéries. Des cas sont multiples, mais il est temps que l'enfant brise le silence qui entoure les tabous et le condamne à subir sans broncher les supplices et les atrocités de tout genre infligé par les adultes", a lâché d'un ton revendicateur l'Editrice Générale de La voix des jeunes Actu.

Mme Shirine Lusangi, quand à elle, espère de tout cœur, que "La voix des jeunes Actu" ne sera pas uniquement la voix des jeunes kinois mais aussi la voix des jeunes congolais et pourquoi pas africains.

Ce sera un des moyens majeurs par lequel les jeunes pourront s'exprimer et atteindre les décideurs, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos pays, bref dans notre communauté".

Ce magazine travaille avec la collaboration de quelques partenaires dont la mutuelle de santé ACCESS-CARE.