Congo-Kinshasa: Défenseur des causes justes - Jeff Kiovue Lubo pour un Mont-Amba plus beau qu'avant !

"Avocat du peuple, Défenseur des causes justes, candidat ambitieux et choix pour l'avenir", tel est le portrait du candidat n°148 à la Députation Nationale, dans la circonscription électorale de Mont-Amba, Jeff Kiovue Lubo. Son cri est unique et révoltant : « Mont-Amba mérite mieux », professe-t-il.

Il habite Lemba et connait à fond les désidératas de la population de Kisenso-Lemba-Ngaba, Limete-Matete. Juriste patenté, Sportif et fervent Chrétien, Jeff Kiovue Lubo promet de plaider pour des lois justes ; l'amélioration du social, la culture d'un environnement sain notamment, dans les homes des étudiants de l'Université de Kinshasa ; des routes de qualité.

Servir et non se servir, c'est sa particularité, soutient-on dans les milieux de ceux qui le côtoient, de près ou de loin. Dans tous les cas, ses actions de terrain depuis des lustres en disent mieux que les simples paroles.

Homme qu'il faut

Jeff Kiovue Lubo, candidat aux législatives nationales dans le Mont-Amba, réputé Défenseur du peuple, se veut la meilleure offre politique pour Lemba, Kisenso, Ngaba, Matete et Limete. Contrairement à ceux qui attendaient les scrutins pour s'approcher de la population avec des discours baroques aux effets nuls, il y a bien longtemps qu'il s'est, lui, imposé dans sa circonscription électorale grâce à sa connexion directe avec toutes les couches sociales. Il communie humblement avec les étudiants qui ont, dans sa vision, une place de choix ; les Sportifs de tout acabit, en l'occurrence les fanatiques du football, les jeunes de tout bord, les vieux et les petits, sans distinction aucune.

Vision d'élite

Cadre de Congo Positif, Jeff Kiovue Lubo axe sa noble vision sur la construction d'un Congo plus beau qu'avant (zéro chômage), où l'otage n'a pas de place. Chef des travaux à l'Université de Kinshasa, ambitieux candidat, celui qui entend défier les différents problèmes qui clouent Mont-Amba, Me Jeff Kiovue Lubo, est aussi et surtout connu pour son efficacité à s'assumer lors des conférences et autres activités scientifiques à la hauteur de la seule haute crème intellectuelle.

Ami des faibles et nécessiteux, le candidat n°148 est, à temps réel, dans les rues et quartiers des communes de Mont-Amba pour consoler et soutenir tant soit peu les hommes et femmes créés à la ressemblance de Dieu et qui, à son humble avis, méritent mieux. Tous les défis pris en charge, cet Expert du "Droit" n'a pas hésité d'agréer les pleurs et grincements des dents des milliers d'habitants de Mont-Amba qui frappent à sa porte depuis plus d'une décennie pour l'exhorter à les représenter à l'hémicycle de l'Assemblée Nationale durant le prochain quinquennat, 2019-2023.

En tout état de cause, Jeff Kiovue Lubo rassure et tient au respect de la présente alliance qu'il scelle, volontiers, avec la population de Lemba, Kisenso, Ngaba, Matete et Limete.