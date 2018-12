Congo-Kinshasa: Magazine "La voix des Jeunes Actu" - Docteur Mike Mpoyi salue l'initiatrice du projet !

«Je la félicite beaucoup. Ce n'est pas facile qu'elle ait pu travailler jour et nuit. Parfois, elle prenait de dizaine d'heures, en train de lire et écrire, ou encore d'aller se réunir avec son équipe rédactionnelle. Je l'encourage et la souhaite le meilleur. Qu'elle puisse prospérer, et que ce magazine puisse être compté parmi les plus grands dans le domaine de la jeunesse». Voilà, ce qu'aura été le mot d'encouragement du Docteur Mike Mpoyi, à l'endroit de l'Editrice directrice générale du magazine "La Voix des Jeunes Actu". Certainement, Divine Kamaya Mpoyi va être heureuse d'écouter les encouragements de son principal partenaire et sponsor. Ce qui pourrait, sans nul doute, l'inciter à ne pas baisser les bras.

Enfin, les jeunes peuvent dorénavant porter leur voix au loin, s'exprimer, s'ouvrir et dire, tout haut, ce que les autres disent tout bas. Car, tenant mordicus à la parution du magazine "La Voix des jeunes Actu", qui vient tout juste de faire son entrée sensationnelle dans l'univers de la presse écrite depuis jeudi 13 décembre dernier. Le petit poucet va certainement mettre en application cette vision, consistant à creuser en profondeur les problèmes ainsi que les aspirations de la jeunesse congolaise, se trouvant dans la voie pour atteindre la réussite.

Croyant à l'aboutissement de ce projet de magazine, le Directeur général "d'Access Care Mutuelle de Santé", dans son obligation, basée sur la contribution et l'amélioration de l'accessibilité aux soins de Santé de qualité pour toutes les couches de la population à travers la stratégie mutualiste, n'a pas, quant à lui, manqué de sponsoriser ledit magazine de pouvoir paraître.

Epoux de l'éditrice, le Docteur Mike Mpoyi, en tant que jeune avant tout, ne voulant pas rester les bras croisés, a posé un acte combien louable, qui va permettre aux jeunes de s'exprimer. «Quand on ne s'exprime pas, on est frustré. C'est ainsi que vous verrez aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent sur la rue, il y a certains qui se sont versés dans le terrorisme et la délinquance. Ces jeunes-là n'ont pas un encadrement, ils ont besoin de gens qui peuvent leur montrer un chemin à suivre et ce qu'ils peuvent entreprendre pour pouvoir réussir», a-t-il dit d'entrée de jeu. Avant de renchérir : «c'est la mission que nous essayons de mener ensemble, pour qu'un jour que les jeunes aient un outil à travers lequel ils peuvent s'exprimer, ils peuvent projeter leur avenir et atteindre les décideurs car, le magazine sera lu par les autorités».

Selon le Docteur Mike Mpoyi, à travers le magazine "La Voix des Jeunes Actu", la jeunesse aura sans aucun doute un aperçu lumineux, en partant des diverses rubriques qu'il offre. A savoir : l'entrepreneuriat, en passant par la politique, la culture et l'environnement sans oublier la Santé. Dans son élan, le responsable de la Mutuelle de santé "Access Care" a manifesté sa satisfaction, tout en remerciant l'Editeur et Directeur général du journal La Prospérité, Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi, pour sa contribution. Il a, en outre, souhaité le meilleur à tous ceux qui ont travaillé de loin ou de près, pour la réalisation de ce chef-d'œuvre qui s'avère comme le canal dans lequel les jeunes peuvent s'exprimer désormais.