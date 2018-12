Cote d'Ivoire: Conseil des ministres / CMU - 4 millions de personnes bénéficieront d'une prise en charge gratuite

L a politique sociale annoncée par l'Etat est en marche. Le gouvernement vient d'adopter un décret fixant les conditions et les modalités particulières à l'assujettissement pour les personnes économiquement faibles ou démunis au régime d'assistance médicale de la Couverture médicale (CMU).

En application de la loi 2014-131 du 24 mars 2014, instituant la Couverture maladie universelle, ce décret organise deux modalités d'affiliation des personnes économiquement faibles ou démunies au régime d'assistance médicale de la CMU.

En clair, les personnes indigentes bénéficieront d'une assistance médicale gratuite. « Les cotisations dues par les personnes reconnues comme économiquement faibles ou démunies et le ticket modérateur imputable à ces personnes au titre de l'assistance médicale de la CMU sont pris en charge par l'Etat », a-t-il indiqué.

L'information a été donnée, hier, par le porte-parole du gouvernement, après le conseil des ministres présidé par le chef de l'Etat, Alassane Ouattara.

En effet, a expliqué Sidi Tiémoko Touré, la loi n° 2014-131 du 24 mars 2014 instituant la Couverture Maladie Universelle instituant la CMU crée deux régimes, l'un contributif dit régime général de base ; et l'autre non contributif dit régime d'assistance médicale.

Pour le compte des personnes économiquement faibles, ce décret, selon lui, fait le choix d'utiliser la méthode de l'affiliation, soit à la demande, soit par la recherche active et en organise les modalités.

Ces personnes indigentes, sont, a énuméré le ministre Touré, des pupilles de la nation, des pupilles de l'Etat, des pensionnaires des orphelinats, des personnes en situations particulières, celles détenues en exécution d'une condamnation, etc.

« Nous estimons approximativement à 4 millions le nombre de personnes concernées, étant entendu que le nombre de familles "pauvres" est estimé à environ 650 milles, en supposant qu'il y a trois personnes dans chacune des familles concernées », a-t-il ajouté.

Le conseil a, par ailleurs, adopté la Stratégie Nationale du Développement de la Statistique (SNDS) 2017- 2021. Laquelle, à en croire le porteparole du gouvernement, capitalise l'expérience de la mise en œuvre de la SNDS 2012-2015.

Elle vise, selon Sidi Touré, à bâtir à l'horizon 2021, un système statistique fort, stable et bien coordonné doté de ressources adéquates pour produire et diffuser en toute indépendance et en temps opportun des données statistiques fiables répondant de manière durable aux besoins des politiques nationales de développement.

La nouvelle stratégie nationale du développement de la statistique se décline en quatre objectifs opérationnels interdépendants, à savoir : le renforcement des mécanismes de pilotage et de gouvernance du système statistique national ; le renforcement des ressources humaines, matérielles et financières du système statistique national ; l'amélioration de la production statistique et l'amélioration des archives et de la diffusion et de la promotion de l'utilisation des statistiques.

A cet effet, a souligné le ministre de la Communication et des Médias, la SNDS prévoit des réformes institutionnelles et organisationnelles "fortes" de nature à hisser le système statistique national au niveau des standards internationaux. « Le coût global de la Stratégie Nationale du Développement de la Statistique est 135,9 milliards de FCFA », a-t-il noté.