Congo-Kinshasa: Henri Mova - Les 7 communes de Lukunga sous contrôle !

La fin de la campagne électorale approche à pas de géant. Et, le candidat Henri Mova a déjà réalisé la quasi-totalité de son parcours. Toutes, alors toutes les communes de la Lukunga, sa circonscription électorale, ont bénéficié de sa forte présence que ses militants veulent voir dans les œuvres plus concrètes à l'hémicycle lors de la prochaines législature. Portant le numéro 508, ce mercredi 12 décembre 2018, il a d'abord parcouru la commune de Barumbu et ses environs...

Première étape, booster la réfection du pont jeté sur la rivière Bitshakutshaku après le lancement des travaux de curage du même cours d'eau. Avant de quitter Barumbu, le 508 a fait escale chez une icône du football congolais. Champion d'Afrique en 68 et 74 ; il est le tout premier capitaine de l'équipe nationale de football, Kabamba Wa Kabengu est son nom. Il vit une retraite bien méritée.

Autres retraités au programme de ce périple électoral, ceux de l'auspice de Lingwala. A la veille des festivités de fin d'année, la fondation Kawen dont Henri Mova est membre y a apporté des vivres frais et autres en guise de cadeau de Noël. C'est la Fondation Kawen qui porte à bout de bras les actions du candidat 508 depuis des années notamment, les forages d'eau à Bwadi et Malueka, l'éclairage public à Mondovision à Pompage, les latrines publiques à UPN, Delvaux et Camp Luka ainsi que le lobbying pour les travaux de réfection de l'avenue Masikita, etc.

Enfin, l'ouest de la capitale, Mont-Ngafula a accueilli la caravane médicale 508 qui venait de passer environ une semaine à Camp Luka. Pour cette première journée de soins gratuits à Kimwenza, les médecins bénévoles conduits par le docteur Berth Nzinga étaient débordés. 400 cas positifs de malaria ainsi que de nombreux diabétiques et l'hypertendus dont un suivi ambulatoire, a été mis en place.

Cette initiative de soins gratuits du candidat 508 a été salutaire dans ce quartier quasiment rural de Mont-Ngafula, Kimwenza ne compte que quelques centres de santé et dispensaires.