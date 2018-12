Cote d'Ivoire: Concours professionnels et directs d'entrée à l'ENA 2020 - Les inscriptions prendront fin le 31 janvier 2019.

Koffi Koffi Mathieu, Secrétaire Exécutif de l'Ecole Nationale d'Administration, a donné, jeudi, une conférence de presse sur les dispositions pratiques proposées pour les concours professionnels et directs de 2019 en vue de la rentrée 2020, puis sur les dispositions juridiques consacrées par le décret de 2016 pour l'organisation des concours dans ladite école.

Il a annoncé que les concours d'entrée à l'ENA en 2020, sont ouverts à compter du 13 décembre 2018 et que les inscriptions prennent fin le 31 janvier à 23h 59.

Pour mieux gérer le flux de candidats aux 6 concours de l'ENA, seuls les candidats ayant effectivement pris part aux cours de préparation et dont les dossiers sont conformes aux dispositions légales et règlementaires prendront part aux épreuves écrites.

Ces candidats devront payer comme frais d'inscription 50.000 F cfa pour les cours de préparation, obligatoires pour les concours professionnels et 45000 FCFA pour les autres concours.

Toujours, au niveau des dispositions pratiques proposées pour la saison 2019, les frais d'inscription pour les concours directs s'élèvent à 26500 FCFA et ceux des cours de préparation rendus obligatoires sont de 30000 FCFA. Koffi Mathieu a également présenté les dispositions juridiques pour l'organisation des concours.

Il a énoncé les conditions auxquelles tout candidat doit satisfaire pour les concours professionnels et directs. En mettant en avant les conditions d'âge pour les trois cycles de formation, d'ancienneté et les diplômes requis pour avoir un dossier conforme.

Au niveau des concours professionnels, où seules les familles des emplois à caractère administratif et juridique et de gestion économique et financière sont autorisées à compétir, il faut être âgé de 50 ans au plus le 1er janvier 2019 pour le cycle supérieur.

Et de 45 ans au plus le 1er janvier 2019 pour le cycle moyen supérieur. Puis enfin être âgé de 45 ans au plus le 1er janvier 2019 pour le cycle moyen. Les conditions d'ancienneté sont tout aussi en vigueur.

Pour le cycle supérieur, il faut trois ans d'ancienneté à compter de la date de titularisation comme fonctionnaire ou agent de l'Etat. Pour le cycle moyen supérieur, il faut quatre ans d'ancienneté à compter de la date de titularisation et pour le cycle moyen, il faut cinq ans d'ancienneté à compter de la date de titularisation.

Au niveau des concours directs, les conditions se déclinent ainsi sur les trois cycles de formation. Pour le cycle supérieur, la tranche d'âge part de 18 ans au moins à 41 ans au plus au 1er janvier 2019. Pour le cycle moyen supérieur, il faut 18 ans au moins et 38 ans au plus au 1er janvier 2019. Pour le cycle moyen, de 18 ans au moins à 33 ans au plus le 1er janvier 2019.

Au niveau des diplômes requis pour être candidat aux concours qui donnent accès aux trois cycles de formation, le Secrétaire Exécutif de l'ENA a fait les précisions suivantes.

Tous les candidats doivent justifier principalement de la possession du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre en équivalence. Au niveau du cycle supérieur, le concours est ouvert aux personnes titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en équivalence.

Pour le cycle moyen supérieur, ce sont les personnes titulaires d'un diplôme de fin d'études du Premier cycle Universitaire, d'un Brevet de Technicien Supérieur, d'un diplôme Universitaire de Technologie ou d'un diplôme admis en équivalence qui font acte de candidature.

Au niveau du cycle moyen, le concours est ouvert aux personnes titulaires du Baccalauréat de l'Enseignement du second degré, d'un Brevet de Technicien ou de tout autre diplôme admis en équivalence.

Cette année, à la présélection, chaque candidat devra déposer ses dossiers et faire sa visite médicale. C'est une étape comprise dans les épreuves écrites d'admissibilité des concours directs, à l'issue de laquelle les candidats retenus suivront des cours de préparation, pour juguler le grand flux de candidats.