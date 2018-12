Congo-Brazzaville: Noble art - Pyramide Mwimba Productions organise un gala de boxe à Kasangulu

L'activité sera organisée, le 15 décembre, à partir de 14 h au stade de Diogas de Kasangulu, dans la province du Kongo central, dans le cadre des festivités de fin d'année.

L'événement sportif est organisé sous le patronage de Serge Menga Nsibu, un homme d'affaires du terroir et aussi candidat député provincial dans la circonscription de Kasangalu qui s'implique dans l'encadrement de la jeunesse de cette cité de la province du Kongo central. Récemment élu président de l'entente de boxe de Kasangulu, le fils du célèbre catcheur albinos congolais Mwimba Texas organise ce gala de boxe pour remercier la population de Kasangula de son soutien aux boxeurs du terroir. « L'accès au stade pour assister aux combats du gala sera gratuit. Comme je le dis toujours, l'union fait la force. Je voudrais que les boxeurs communient avec la population de Kasangulu qui leur apporte toujours son soutien », a indiqué le jeune producteur d'événements sportifs et culturels. « Ensemble, Serge Menga et moi, disons merci à la population de Kasangulu à travers ce gala du noble art », a dit Glove Mwimba. Le public assistera donc à une série des combats au cours de ce gala de boxe. Et l'opposition phase de l'événement mettra aux prises, en catégorie super léger, Liza Bola Mwimba, son jeune frère, champion de l'entente de Kasangulu, au boxeur champion Parent Coh.

Glove Mwimba a été élu président de l'Entente de boxe de Kasangulu lors de l'assemblée générale élective de cette instance sportive organisée le 17 et 18 novembre 2018. Résolument engagé dans la promotion du noble art de cette ville, il a annoncé que deux boxeurs de Kasangulu seront envoyés pour un stage de perfectionnement en Afrique du Sud et trois autres se rendront en Allemagne pour la même raison. Aussi lançait-il un appel de soutien aux sponsors et aux personnes de bonne volonté pour le développement de la boxe à Kasangulu.

Très entreprenant, le fils aîné du catcheur et activiste pour la protection des albinos, Mwimba Texas, est aussi dans la production d'événements culturels à travers son agence Pyramide Mwimba Productions, lui qui est gradué en arts dramatiques à l'Institut national des arts et ayant suivi une formation en audiovisuel à la Radiotélévision nationale congolaise. Aussi a-t-il récemment produit le chanteur Joe Lenoir, un ancien de Viva la Musica de Papa Wemba, à l'espace Extrême à Ma Campagne, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa. Il a participé comme manager à l'enregistrement du maxi-single "Miroir" du chanteur Abuba Matabaro. Pour l'instant, le rendez-vous est pris pour le 15 décembre à Kasangulu pour ce gala du noble art.