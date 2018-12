Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - AS Otoho enregistre sa deuxième victoire

En match avancé de la deuxième journée disputé le 12 décembre à Owando, l'équipe locale, qui prépare son match aller des seizièmes de finale de la Ligue africaine des champions, n'a pas fait de détails face à la Jeunesse sportive de Talangaï (JST) de Brazzaville.

Le champion du Congo 2018 l'a emporté 4-0 grâce à un doublé de Matheus Botamba et une réalisation de Guy Mbenza et Moussa. L'AS Otoho prend provisoirement seule la tête du championnat avec six points, devant les Diables noirs qui n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul d'un but partout face au FC Kondzo. Les Diablotins et le FC Kondzo comptent chacun quatre points, soit deux de moins que l'AS Otoho. Tongo Football club s'est relancé après sa défaite face aux jaune et noir, en battant V Club Mokanda 1-0. Cette deuxième journée se poursuivra le dimanche.

Au stade Alphonse-Massamba, l'Interclub affrontera Patronage Sainte-Anne en première heure puis en seconde explication, l'Etoile du Congo en découdra avec le Club athlétique renaissance aiglons. À Pointe-Noire, Nico-Nicoyé accueillera l'AC Léopards avant La Mancha-AS Cheminots.

Les premières sanctions de la première journée

L'équipe de l'Etoile du Congo a écopé d'une amende de deux cent mille F CFA. Le rapport des officiels précise qu'elle est arrivée au stade quatorze minutes après l'heure prévue du match et a présenté les équipements non proposés à la réunion technique. Narcisse Koumou Obambi est suspendu pour un mois. La JST n'a non plus été épargnée. Elle doit payer une amende de cinq cent mille F CFA parce que Ezechiero a agressé verbalement les officiels et les membres du comité exécutif tout au long du match. De ce fait, il est suspendu pour quatre ans avec interdiction d'assister aux rencontres organisées par la Fédération congolaise de football et la Ligue nationale de football (Linafoot).

Par ailleurs, l'AC Léopards a écopé de la plus grosse amende de la première journée. Selon le rapport des officiels, cette équipe est arrivée au stade à 14h30. Un de ses sympathisants, M. Pino, a agressé verbalement les membres de la Linafoot et les dirigeants à la loge officielle du stade avant de préciser que les supporters de l'AC Léopards ont endommagé le portillon du stade. En conséquence, une amende de huit cent cinquante mille FCFA est infligée à l'équipe. « Les dégâts causés par les sympathisants et supporters de l'AC Léopards doivent être réparés avant le prochain match », précise l'avis 001.