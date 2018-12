Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Pas de vainqueur entre Lupopo et Don Bosco, ni de vaincu Renaissance et Maniema Union

Alors que se neutralisaient Lupopo et Don Bosco à Lubumbashi, il y avait le même scénario à Kinshasa entre Renaissance du Congo et Maniema, deux matchs disputés dans le cadre de la 13e et 12e journées du championnat national de football, Ligue 1.

Le CS Don Bosco et le FC Saint-Eloi Lupopo se sont neutralisés, le 12 décembre, au stade Frédéric-Kibasa-Maliba de Lubumbashi, par zéro but partout, en match de la 13e journée de la 24e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Certes, les Cheminots de Lubumbashi ont eu plus de possession de balle que leurs adversaires mais les attaquants du club bleu et or n'ont pas pu trouver l'ouverture dans la défense des Salésiens de la capitale du cuivre. Au classement, Don Bosco dispose désormais de vingt points en onze matchs joués. Le FC Lupopo compte dix-huit points pour treize rencontres disputées.

Il n'y a pas eu de but à Lubumbashi, également au stade Tata-Raphaël à Kinshasa lors de la confrontation entre le FC Renaissance du Congo et l'AS Maniema Union de Kindu. C'était en 12e journée du championnat . « Nous sommes déçus de ce résultat. Nous avons raté beaucoup d'occasions par manque de lucidité, surtout en première période. Nous allons continuer à travailler dans presque tous les compartiments. Nous n'avons pas senti aujourd'hui notre milieu de terrain comparativement à notre match contre Muungano (victoire 2-1). Même au niveau de la défense, nous avons aligné de nouveaux joueurs qui étaient un peu réservés », a indiqué l'entraîneur Pitchou Manza du club orange de Kinshasa.

De son côté, le coach Jean Birindwa de Maniema Union a expliqué : « Nous avons eu des occasions que nous n'avons pas concrétisées, sinon nous allions l'emporter. Nous jouions devant Renaissance, face à son public, nous avons pris un point, c'est bien même si le résultat n'a pas reflété la réalité du match ». Au classement, Renaissance du Congo totalise sept points après quatorze matchs, alors que Maniema se cabre à la sixième position avec dix-sept points.